Marc Giró, fiel a su estilo, deja un palo de los grandes a Iker Jiménez desde 'Cara al Show' en La Sexta

Como cada martes, La Sexta emitió este 2 de junio una nueva entrega de 'Cara al show', el programa de Marc Giró, que arrancó, como viene siendo habitual, con su ya clásico monólogo inicial. El presentador empezó reconociendo que "el desánimo parece haberse instalado entre las personas de izquierdas en nuestro país".

Y es que, ante las noticias que últimamente afectan al Partido Socialista, "todo son sustos", confesó, antes de enumerar algunas de ellas: "Investigaciones judiciales por presunta corrupción a iconos de la progresía, incapaz de entendimiento entre micropartidos de izquierda, independentistas llamando a la unidad de todos aquellos que se sienten a la izquierda de la izquierda del socialismo patrio…".

En opinión de Marc Giró, "esta epifanía bipartidista pasaría también por la tan deseada defenestración y humillación pública de Pedro Sánchez y de todos sus camaradas". Acto seguido, intentó levantar el desánimo y el pesimismo que parece haberse instalado en los votantes progresistas: "¡Debemos subir el ánimo de la izquierda! ¡No se vengan para abajo!". A continuación, el comunicador catalán propuso tres medidas urgentes para conseguirlo.

Las tres medidas de Marc Giró para levantar el ánimo de los votantes de izquierdas

En primer lugar, "para recuperar la alegría de vivir" entre los votantes de izquierdas, tomaría una medida relativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "No te líes, Zapatero es establishment y tú sigues siendo de izquierdas. ¿Acaso tu pima se ha hecho de izquierdas después de tragar con la Gürtel, la Púbica, la Kitchen, los protocolos de la vergüenza o la crisis de los cribados?", preguntó Marc Giró.

La segunda medida que propone es: "Deja de estar enfadada. Tu hiperexigencia de izquierdas ni te sienta bien ni le sienta bien al país. No seas tan perfeccionista. Votar en blanco es narcicismo. Nadie te viene bien. Criticas a todos y me criticas a mí por haberme ido a La Sexta. Ni el Papa te sirve". La tercera y última medida de Marc Giró incluyó un dardo a Iker Jiménez, presentador de la competencia.

"Si la ultraderecha llega a gobernar el país, mírale el lado bueno. Iker Jiménez podría descansar por fin y dejar de organizar tertulias políticas de tipo aquelarre y volver a dedicarse a desentrañar el misterio de las caras de Belmez, que era lo suyo", concluyó el presentador de 'Cara al show', antes de sentenciar: "Muerto al perro, se acaba la rabia". A continuación, arrancó la nueva entrega del programa, que contó con la presencia de Candela Peña, Mamen Mendizábal y Yolanda Ramos.