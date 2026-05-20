La Sexta paga en audiencias el cambio de parrilla que dejó a 'Cara al Show' sin emisión y favoreció a La 1 de TVE

La Sexta levantó la quinta emisión de 'Cara al Show' con Marc Giró este martes 19 de mayo para ofrecer una edición especial de 'El Objetivo', con Ana Pastor al frente, sobre la última hora en torno a la histórica imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional.



Con este movimiento de programación, La Sexta demostró una vez más su compromiso con la actualidad informativa. Lo hizo también recientemente al suspender 'Servicio secreto by Chicote' para emitir una versión extra de 'La Sexta Noticias' con Rodrigo Blázquez acerca de la crisis sanitaria del hantavirus.

Sin embargo, los datos de audiencia no han acompañado. 'El Objetivo' registró un pobre 4,7% de cuota de pantalla y 307.000 espectadores de media; empeorando drásticamente el resultado que 'Cara al Show' alcanzó la semana pasada, que fue de un 8% de share y 630 mil seguidores con Gabriel Rufián. Se situó por debajo de la media diaria de la cadena secundaria de Atresmedia (6,3%).

🔍 El especial de @ObjetivoLaSexta : Zapatero en @laSextaTV registró 2.060.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa reunió 307.000 espectadores de audiencia media y obtuvo un 4,7% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/K2FzlC05cP — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 20, 2026

Es decir, el coste que pagó La Sexta por el cambio de parrilla que dejó fuera del 'prime time' a Marc Giró se tradujo en 3,3 puntos porcentuales menos y la mitad de televidentes. Por su parte, la competencia más directa, 'Código 10' en Cuatro, casi duplicó en audiencias al formato comandado por Ana Pastor con un 8,9%, siendo su mejor métrica del presente curso.

Además, la no emisión de 'Cara al show' favoreció a 'Al cielo con ella' en La 1 de RTVE. El programa conducido por Henar Álvarez cogió algo de oxígeno y subió ligeramente a un 9,1% de cuota en la cadena pública principal. Mientras, la noche volvió a estar dominada -a la baja- por la gala de 'Supervivientes' (13,3%) en Telecinco; seguida de cerca por la serie turca 'En tierra lejana' (11,5%) en Antena 3.