Mercedes Milá deja una atrevida crítica a TVE por su trato a Marc Giró y apunta a la razón de su marcha a Atresmedia

Que Mercedes Milá no tiene pelos en la lengua es algo que sabíamos de sobra, y lo ha vuelto a demostrar durante su visita a 'La Revuelta' este martes, 19 de mayo. La presentadora ha acudido al programa de Broncano para promocionar su nuevo espacio en TVE, 'Me meto en un jardín', que se estrenará el próximo domingo en La 2.

En un día como el de ayer, donde la noticia más destacada fue la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra', Mercedes Milá no tuvo reparos en alzar la voz para salir en su defensa. Tras asegurar que lo había "leído todo", dejó claro que "no me creo ni una línea. Conozco a Zapatero y es un tipo de primera categoría".

Pero la periodista fue más allá y criticó que "la justicia en España es un desastre". "José Luis Rodríguez Zapatero, para mí, es completamente inocente. Se verá con el paso de los días", afirmó. Además, confesó que si tuviera "un programa en directo, habría salido a defender a mi presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo van a masacrar, no pararán hasta que lo saquen de donde está".

Ante esto, Broncano comentó que "yo creo que en el Gobierno no estarán muy contentos conmigo porque cada vez que hay una movida de estas yo…". "Te callas porque eres un cobarde, pues yo sí me mojo todo lo que haga falta", sentenció la invitada, llevándose el aplauso del público presente.

Mercedes Milá sobre ZP y Sánchez: "Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto; lo que pasa es que la justicia en España es un desastre. Zapatero es completamente inocente. A Sánchez lo van a masacrar y no pararán hasta que lo saquen de donde está" pic.twitter.com/5cR6AvbKon — La Pandereta (@LaPanderetaES) May 19, 2026

Mercedes Milá atiza a TVE por dejar escapar a Marc Giró

En 'Me meto en un jardín', Mercedes Milá viajará por la España rural y entrevistará a personajes de la talla de Almudena Ariza, Miguel Ángel Revilla o Marc Giró. Precisamente este último fue el motivo del ataque de la presentadora hacia la cadena pública, donde el comunicador catalán trabajaba hasta que fichó por Atresmedia para conducir 'Cara al show' en La Sexta.

Según explicó la hermana de Lorenzo Milá, la charla con Marc Giró "fue de otro planeta", si bien se hizo antes de que él abandonase TVE. A raíz de esto, la periodista hizo un reproche a la corporación pública: "Es una pena que se haya ido. Yo creo que se ha ido porque no supieron tratarlo suficientemente bien. No supieron renovarle bien".

Aunque dejó claro que no había hablado de este tema con el catalán, sí que confesó que fuera de cámaras, él se había sincerado con ella. "Yo le hice la entrevista hace tiempo, cuando aún estaba en TVE. Le pregunté qué tal estaba, si estaba contento, y me dijo que le costaba mucho negociar", desveló la comunicadora, quien tachó de "cagada" el hecho de que la cadena pública dejase escapar a una figura como Marc Giró: "Eso quiere decir que TVE no ha rematado como Dios manda".

Ante esta firmeza de su invitada, Broncano trató de defender a la cadena para la que trabaja, afirmando que "seguro que la cadena le trataría bien". Una defensa que no hizo ninguna gracia a Mercedes Milá, que también dio un tirón de orejas al conductor de 'La Revuelta': "Tú eres muy pelota de la cadena. Eres de que los que piensa que todo lo que pasa en TVE es maravilloso". Sin embargo, ella "prefiere ser distinta" y decir lo que cree necesario para mejorar las cosas en TVE.