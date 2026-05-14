RTVE adelanta la vuelta de Marc Giró tras fichar por La Sexta en un nuevo formato con Mercedes Milá en La 2

Tras conocerse que el nuevo programa de Mercedes Milá en RTVE se emitiría en La 2, ahora la cadena pública ha lanzado la primera promoción del estreno de 'Me meto en un jardín', que llegará próximamente a su prime time para sumarse a otras novedades como 'Aprobado en historia' con Joaquín Reyes o 'La gran aventura de la lengua española' con Iñaki Gabilondo.

En 'Me meto en un jardín', Mercedes Milá entrevistará a diferentes personalidades famosas y otras más desconocidas con la intención de reflexionar sobre la guerra, la inmigración, el auge de los totalitarismos, la religión y la fe, la salud mental, la felicidad, la sexualidad, el envejecer, la corrupción o el periodismo.

'Me meto en un jardín' constará de diez entregas y en cada una de ellas, Mercedes Milá se meterá en un jardín tanto literal como metafóricamente junto a sus invitados entre los que se encuentran sor Lucía Caram, el expolítico Miguel Ángel Revilla, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, el presentador Marc Giró, la artista Lucía Dominguín, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, el chef Toño Pérez y la neurocientífica Nazareth Castellanos.

Mercedes Milá está a punto de meterse en un jardín en @rtve 🤭



Recorrerá España en busca de los rincones mas sugerentes e inspiradores y conocerá a personajes del mundo rural y a quienes cuidan jardines extraordinarios.



'Me meto en un jardín', muy pronto ESTRENO en @la2_tve pic.twitter.com/3gSBMaaNjd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 13, 2026

De esta manera, gracias a Mercedes Milá, Marc Giró regresará por una noche a TVE después de su fichaje por Atresmedia donde presenta cada martes 'Cara al show' en el prime time de La Sexta. Cabe decir que esta entrevista fue grabada antes de que el catalán dejara RTVE para saltar a la competencia.

Así es 'Me meto en un jardín'

Producido en colaboración con Zanskar Producciones, responsable también de 'No sé de qué me hablas', el anterior programa que condujo Mercedes Milá en La 1, en este viaje la periodista se moverá en una caravana. Durante el recorrido, conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que vamos a descubrir.

Los jardines los ha elegido Mercedes Milá por su relación con el invitado. El jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.