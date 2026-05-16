'Tu cara me suena' da un sorprendente vuelco en su gala 5 con dispares votaciones y una ganadora inesperada

'Tu cara me suena 13' recuperó el nivel por todo lo alto este viernes 15 de mayo con una quinta gala cargada de potentes actuaciones que complicaron aún más la tarea del jurado. Y aunque el potencial favorito de la edición continúa perfilándose con el paso de las semanas, esta entrega se saldó con una inesperada ganadora tras una enorme división entre las valoraciones del jurado y la opinión del público, que dio un vuelco al ranking general.

El primer puesto fue a parar por primera vez a Cristina Castaño, que enamoró tanto al público como al jurado con su imitación de Rigoberta Bandini. El segundo premio de la noche quedó reservado para María Parrado, que deslumbró como las Huntrix, mientras que el bronce de esta gala quedó en manos de Paula Koops, que sorprendió con su versión más salvaje y desinhibida de Nathy Peluso.

María Parrado se eleva como las Huntrix y Aníbal Gómez arma una verbena al ritmo de Georgie Dann

María Parrado abre la gala con las ídolos del kpop

Tras una semana en la que 'Tu cara me suena' se desinfló con una sucesión de números poco memorables, María Parrado tuvo la responsabilidad este viernes de dar el pistoletazo de salida a una gala de infarto con un número a la altura: el de las guerreras kpop de Netflix. Junto a dos bailarinas que actuaban como el resto de las Huntrix, la benjamina de la edición firmó una frenética y elaborada puesta en escena que pasó por agudos imposibles, cambios de vestuario y la fuerza de 'Golden', que puso a todo el mundo en pie.

"Me tienes a lágrimas, estoy a punto de llorar de la emoción, qué barbaridad acabas de hacer María. Agudos imposibles, pero es que cuando has ido al grave... Lo que te echen", sentenció Chenoa para arrancar la gala, colmando de aplausos a la joven. "Es una maravilla lo que haces. Me gustaría que la gente en casa fuese consciente de lo difícil que es hacer lo que tú has hecho, creo que tiene que ser muy consciente del poder que tienes de tocar las cosas y convertirlas en oro", señaló Àngel Llàcer, también impresionado.

A la superproducción que convirtió el escenario de 'Tu cara me suena' en un concierto de Kpop le siguió una puesta en escena más popular y con tintes de verbena encabezada por Aníbal Gómez, que haciendo honor a su título de acto cómico de la edición una semana más, protagonizó uno de los números más hilarantes de la noche. Rodeado de bailarinas como Georgie Dann, el humorista lo dio todo al ritmo de 'Brasil, meu carnaval' con pasos de baile que marcaron al jurado.



"El baile ha estado muy bien, has bailado muy bien", comentó Lolita, incapaz de contener la risa junto a sus compañeros de mesa. "Yo estoy muy orgulloso porque esta actuación de esta noche es la más completa que has hecho hasta ahora. Te hemos visto, creo que no era bailar, era trotar", añadió Florentino Fernández felicitando a su compañero una vez más por dar color a las galas y entregarse en sus números además de facilitar cada viernes el trabajo a los miembros del jurado.

J Kbello hace historia como Sergio Dalma y Leonor Lavado sorprende con las plumas de Norma Duval

J Kbello deslumbra como Sergio Dalma

Quién no se lo puso fácil al jurado, y menos en una noche como la que 'Tu cara me suena' vivió este viernes, en la que el nivel fue escalando por momentos, fue J Kbello. Con dos victorias en su marcador y constantes ovaciones semana tras semana, el gaditano volvió a deslumbrar este viernes en la piel de Sergio Dalma, firmando una rendición de 'Esa chica es mía' en la que no hizo falta ningún tipo de parafernalia sobre el escenario para paralizar la gala con su torrente de voz.

"Deja de hacer las cosas tan perfectas por favor, los humanos también tenemos derecho a sentirnos bien. Es flipante lo que haces, cada x años aparece alguien como tú en este programa, que roza la perfección en todo lo que hace", señaló Àngel Llàcer entre aplausos, provocando que el concursante se emocionase. "Te damos un baile lo bailas, te damos una canción con una voz tan peculiar y la clavas... Eres de los mejores concursantes en la historia de este programa, y te lo digo de corazón, es brutal", añadió el presidente del jurado. "Es muy difícil cantar como Sergio y tú lo has hecho muy bien, lo haces todo muy bien", insistió Lolita.

A continuación, Leonor Lavado demostró que una semana de training VIP en 'Tu cara me suena' puede dar para mucho. La humorista, acostumbrada a custodiar el fondo del ranking, irrumpió llena de fuerza sobre el escenario este viernes para ofrecer su versión más esmerada de Norma Duval contoneándose entre plumas al ritmo de 'Mon tuc en plumes'. Y su subida de nivel de esta semana se tradujo en unas valoraciones sin precedentes que, en el caso del jurado, la elevaron incluso por encima de J Kbello.

"La energía que has desprendido con este número... Te puedo decir que es la mejor actuación que has hecho hasta ahora y te lo digo de verdad. Te he visto poderosa, has cantado bien, has ido aumentando la energía, a mí se me ha puesto la piel de gallina", comentó Àngel Llàcer desvelando que iba a otorgarle el 12 aún sin haber entrado en el ecuador de la gala. Así, el jurado inició un movimiento estratégico en busca de ensalzar otros perfiles tras varias semanas premiando siempre a los mismos concursantes.

Jesulín de Ubrique regresa al ruedo como Chayanne y Martín Savi no da la talla como Marc Anthony

Jesulín se mete en la piel de Chayanne

Un cambio de rumbo que también benefició a Jesulín de Ubrique este viernes, que consiguió brillar como nunca embutido en la camisa roja de Chayanne. Rememorando sus tiempos en el ruedo al ritmo de 'Torero', el concursante consiguió escalar hasta el podio principal durante las valoraciones del jurado. "Con todo vuestro permiso mi 12 de hoy es para ti. Eres muy currante, como trabajas...", sentenció Chenoa.

"Muchas veces es verdad que yo felicito a los cantantes, pero en este caso yo creo que Jesús trabaja mucho, durante toda la semana. Lo que acaba de hacer él, que no está acostumbrado... ", continuó explicando la miembro del jurado ignorando que el público pondría en valor otras propuestas por encima del ex torero, rebajando la desorbitada puntuación del de Ubrique en favor de otros grandes números de la noche. Sin embargo, no fue el caso de Martín Savi.

El argentino, cuya trayectoria en 'Tu cara me suena' está llena de altibajos con constantes subidas y bajadas en el ranking, contaba con un reto mayúsculo esta semana al tener que compartir escenario junto a Gente de Zona. Y si bien en cualquier otra gala, su puesta a punto como a Marc Anthony y el dúo en 'La gozadera' hubiese pasado la prueba con creces, este viernes la fiesta que creó sobre el escenario con el archiconocido tema no fue suficiente para el jurado, aunque sí para parte del público.

"Hoy ha sido una gala en la que ninguno está de cuatro ni de cinco, está siendo súper difícil y encima vienes con Marc Anthony... Muy buena imitación, no voy a decir otra cosa. Aclaro que nosotros ponemos las puntuaciones pero los que deciden siempre son el público, aunque creo que estamos de acuerdo en que ha habido mucho flow", destacó Chenoa poco antes de que Martín Savi se conformase con la puntuación más baja del jurado para después ser recompensado con un 9 del público, evidenciando de nuevo la fuerte división entre los espectadores y en panel profesional durante esta quinta gala.

Sole Giménez se queda en los márgenes como Blondie mientras Paula Koops deslumbra como Nathy Peluso

Paula Koops triunfa con su versión de Nathy Peluso

En el caso de Sole Giménez, ninguna puesta en escena o apoyo de ningún tipo podía salvarla de encabezar el fondo del ranking en una de las galas más exigentes de la presente edición de 'Tu cara me suena'. Como viene siendo habitual, la técnica vocal de la intérprete rozó los niveles de perfección en su retrato de Blondie. Pero su interpretación de 'Maria' al lado de otros gigantes de la noche, como los dos números que quedaban por salir al escenario, quedó inevitablemente opacada.

"Menos mal que ha habido un momento en el que te has quitado las gafas, porque esta imitación tiene doble mérito. Esto lo hace otra persona y dices 'qué bien está', pero el hecho de que seas tú la persona que está ahí debajo te hace ver la dificultad de lo que acabas de hacer", destacó Florentino Fernández aplaudiendo la dedicación que la cantante pone semana tras semana en bordar sus retos.

Quién también se propuso bordar su reto esta semana tras una gala en la que perdió fuerza como Hannah Montana fue Paula Koops, que cambió de tercio completamente este viernes para soltarse el pelo en la piel de Nathy Peluso. La artista emergente se convirtió en la protagonista absoluta de la recta final de la noche con una frenética y sensual rutina de baile junto a un bailarín al ritmo de 'Erotika'.

"Esto no puede ser, hoy os han dado una pastillita de pasión", comentó Chenoa, dejando entrever la dura tarea que tenía el jurado este viernes ante el derroche de potencial de todos los concursantes. "¡Ya era hora! Lo bien que te lo has pasado... Cuando sales de tu zona de confort consigues cosas que no te podías ni imaginar", sentenció Àngel Llàcer dejando entrever la buena suerte que correría la joven tanto en la puntuación del panel como del público.

Cristina Castaño consigue su primera victoria en 'Tu cara me suena 13' como Rigoberta Bandini

Cristina Castaño gana la gala 5 de 'Tu cara me suena'

Sin embargo, la victoria de este viernes en 'Tu cara me suena 13' quedó reservada para un número que, si bien no ocupaba el primer puesto para el jurado, contó con todo el respaldo del público. Nada más salir al escenario transformada en Rigoberta Bandini, Cristina Castaño volvió a hacer gala de su inagotable potencial con una interpretación de 'El amor' que confirmó de nuevo que su trayectoria en el programa parece no tener techo.

"Qué gala... Es todo tan difícil. Es maravilloso lo que has hecho, mi 12 ya lo he dado, pero Lolita por favor, dale el 12 a esta chica maravillosa", le interpeló Àngel Llàcer a Lolita a modo de favor después de que todo el jurado ya hubiese "prometido" sus doce de este viernes en un intento dar un vuelco al ranking. "Creo que hablo en nombre de todo el jurado. Los cuatros y los cincos de hoy son absolutamente injustos", advirtió el presidente del jurado al inicio de las votaciones, que finalizarían con Cristina Castaño en el primer puesto tras recibir el 12 del jurado.

Votos del jurado:

María Parrado: 45 (12)

Cristina Castaño: 40 (11)

Jesulín de Ubrique: 39 (10)

Paula Koops: 31 (9)

Leonor Lavado: 30 (8)

J Kbello: 30 (7)

Aníbal Gómez: 27 (6)

Sole Giménez: 25 (5)

Martín Savi: 21 (4)

Votos del público:

Cristina Castaño: 12

Paula Koops: 11

J Kbello: 10

Martín Savi: 9

María Parrado: 8

Sole Giménez: 7

Leonor Lavado: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Aníbal Gómez: 4

Votos del jurado+público: