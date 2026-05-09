'Tu cara me suena' se desinfla con su gala más floja y abierta y apunta al potencial ganador de esta edición

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 8 de mayo una cuarta gala muy descafeinada, marcada por una sucesión de actuaciones discretas y anodinas y que desembocó en la segunda victoria de un concursante que cada vez se perfila más como el futuro ganador de esta edición. Si bien Martín Savi continuó en su nivel de perfección, Sole Giménez se desinfló como Tino Casal y Paula Koops se desplomó de su posición habitual en el ranking ante el reto de Hannah Montana.

El primer puesto fue a parar una semana más a J Kbello, que tras varios viernes rozando el oro, consiguió su segunda victoria de la edición junto a Lucas Curotto gracias a su conseguido número como Carín León y Maluma. El segundo premio de la noche quedó en manos de María Parrado y su magistral imitación de Rocío Durcal, mientras que Cristina Castaño se hizo con el bronce de esta gala tras deslumbrar como Maggie Reilly.

Paula Koops no consigue llenar la peluca de Hannah Montana y Jesulín de Ubrique se divierte en la granja

Jesulín de Ubrique imitando a La granja de Zenon

La encargada de dar el pistoletazo de salida a la noche de imitaciones en 'Tu cara me suena 13' fue Paula Koops, que este viernes irrumpió en el escenario decidida a enamorar al jurado y al público a golpe de nostalgia con la peluca de Hannah Montana. Transformada en el arhiconocido y querido personaje de Disney Channel, la madrileña clavó los movimientos de una joven Miley Cyrus al ritmo de 'The best of both worlds' devolviendo a muchos de los presentes a su infancia.

"Lo mejor de los dos mundos sería tanto un 12 del público como del jurado", señaló Manel Fuentes poco después de que la joven concluyese su enérgica actuación con un letrero gigante con el nombre de la estrella del pop ficticia a sus espaldas. "Yo soy feliz porque tú eres feliz, porque yo hoy te he visto contenta, estabas cumpliendo un sueño. Tú has hecho esto seguramente delante del espejo en tu casa millones de veces", se limitó a señalar Àngel Llàcer sin adelantar que la artista emergente terminaría firmando una de las actuaciones peor valoradas de la noche.

De la fantasía de Disney Channel, castigada por el nivel del resto de sus compañeros de este viernes, 'Tu cara me suena 13' cambió completamente de tercio para transformarse en La granja de Zenon de la mano de Jesulín de Ubrique, que en esta cuarta gala dejó a un lado el ruedo para cuidar del ganado al ritmo de 'Señora vaca', creando una estampa infantil que contó con todas las papeletas de convertirse en el número cómico de la noche de no ser por Leonor Lavado.

"A mí me ha hecho mucha ilusión verte con la vaca, porque como te has dedicado toda la vida al toro pues está muy bien que te dediques ahora a eso", confesó Lolita entre risas aplaudiendo la actitud del ex torero durante su actuación más desenfadada hasta la fecha."Es muy importante la actitud y la tuya de esta noche ha sido... Nos has mandado a todos otra vez a cuando éramos niños, por eso te doy las gracias porque ha sido un espectáculo", señaló Florentino Fernández.

María Parrado arrasa como Rocío Durcal y Aníbal Gómez sorprende bajo la lluvia de B.J Thomas

María Parrado arrasa como Rocío Dúrcal

Y en un intento de hacer balance al contenido cómico de la noche, que aún guardaba en su recámara los números de Aníbal Gómez y Leonor Lavado, María Parrado entró al escenario de 'Tu cara me suena 13' dispuesta a hacer historia en el largo vestido de cola de Rocío Dúrcal. Así, la benjamina de la edición firmó uno de los números más memorables de la presente edición con una desgarradora interpretación de 'Como tu mujer' que dejó a Lolita visiblemente emocionada.

"Para mí es de las mejores voces de este país, la he querido, la he admirado y es muy difícil. Tú lo has hecho con muchísimo respeto y muy bien, porque ha habido momentos en los que te parecías, tenías ese eco que ella tenía, que era especial de ella", comenzó señalando Lolita antes de que Llàcer le interrumpiese. "Es una de las mejores actuaciones que has hecho hasta hoy, porque esta mujer te ha dado muchísimo poder. Tú ya tienes mucho poder, eres una artista, cantas como muy poca gente canta en este país", terminó sentenciando el presidente del jurado entre aplausos del público.

Y si bien todos esperaban un simpático número cargado de risas para relajar el ambiente tras lo vivido con María Parrado, Aníbal Gómez demostró este viernes que todavía queda mucho que conocer de él en 'Tu cara me suena 13' con una imitación pasada por agua. Decidido a mantenerse en el personaje de B.J Thomas, el cómico aguantó el chaparrón final para recibir una ronda de aplausos del jurado tras 'Raindrops keep falling on my head' por su compromiso de esta semana.

"Cada gala que haces es un éxito, te ha llovido y no te hemos oído quejarte, ha habido una parte profesional ahí muy importante. Luego juegas con algo a favor en comparación con el resto de tus compañeros, y es que no esperamos mucho de ti, entonces claro....", señaló Florentino Fernández con sorna pero poniendo en valor el ejercicio del cómico de este viernes, que se tradujo en una considerable escalada de puntos, al menos en las valoraciones del jurado.

Leonor Lavado desata las risas en el edredón de Amaia Montero y Sole Giménez no logra brillar como Tino Casal

Leonor Lavado se mete en la piel de Amaia Montero

Quién sí asumió su reto de la semana en 'Tu cara me suena' dispuesta a utilizar todo su arsenal cómico este viernes fue Leonor Lavado, que adquirió un brillo especial en su mirada durante la última gala cuando descubrió que tenía que ponerse en la piel de La oreja de Van Gogh, con el registro vocal de Amaia Montero como principal pilar de la parodia que mostró sobre el escenario. Sepultada bajo un edredón, la humorista no se cortó en su caricatura de 'Todos estamos bailando la misma canción'.

Y tras ofrecer su versión de la actuación con la que el grupo dio el pistoletazo a su nueva etapa de reunión después de años separados de la intérprete original, el jurado no dudó en poner en valor sus logros de la noche. "Lo mejor es que cuando has hecho el agudo te ha salido bien y la gente se ha puesto de pie", reconoció Chenoa. "Yo creo que esto es magnífico, es muy difícil", señaló Florentino Fernández a continuación. "A mí me has gustado, ha sido un poco parodia", se limitó a señalar Àngel Llàcer dejando entrever que, una noche más, era merecedora del 4 por unanimidad.

Poco después, Sole Giménez regresó al escenario de 'Tu cara me suena' tras su aplaudida victoria para firmar una aceptable pero nada deslumbrante rendición de Tino Casal. Al ritmo de 'Embrujada', paseando entre neones y teclados en una escena llena de clichés ochenteros, la intérprete hizo su mejor intento de replicar los manierismos y movimientos inconfundibles del artista sin demasiado éxito.

"Yo estoy un poco delirando porque veo una mezcla de Aznar con Super Mario Bros. He visto trazas de imitación, la actitud es muy buena y se nota que estás tú cantando pero no te beneficia que haya sido Tino Casal porque es tan grande que es muy muy difícil imitarlo. Pero sus movimientos, la actitud que tienes... Ha habido cosas en las que te has acercado", se limitó a señalar Florentino Fernández dejando constancia de que, entre grandes números, la flamante ganadora de la tercera gala caería al fondo del ranking este viernes.

Cristina Castaño vuelve a deslumbrar como Maggie Reilly y Martín Savi gana puntos como Maroon 5

Cristina Castaño deslumbra con su imitación

Entonces, Cristina Castaño tomó un escenario transformado en una acogedora sala de estar con chimenea incluida, y a la luz de las velas, rodeada de guitarras, firmó uno de los grandes números de la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'. Como ya viene siendo costumbre dentro de su flamante trayectoria en el concurso, la actriz regaló una cuidadísima interpretación de 'Moonlight shadow', metiéndose en la piel de Maggie Reilly hasta dejar sin palabras al jurado.

"Me ha encantado lo que has hecho, porque es como un tren de mercancías que empieza y de repente coge velocidad de crucero", comenzó señalando Àngel Llàcer perplejo. "Esta canción es muy difícil porque tenías que ser muy dulce y hacer un ejercicio de respiración muy complicado y lo has hecho con una facilidad que yo he valorado muchísimo. Para mí es una de las mejores actuaciones de esta noche", terminó explicando el presidente del jurado.

Justo después, otra de las grandes promesas de la edición tomó el escenario convertido en Maroon 5 para demostrar que queda mucho Martín Savi por descubrir en 'Tu cara me suena'. Postrado en una cama en el centro del plató al ritmo de los acordes de 'This love', el joven intérprete deslumbró con un número que terminó haciendo vibrar al público. Un efecto que sin duda se trasladó hasta la mesa del jurado.

"Yo creo que tu confianza en ti mismo va creciendo gala tras gala. Estás en el punto de partida para empezar a enseñarnos lo que tienes que enseñarnos, que es muchísimo. Te queda mucha temporada por delante y quiero que acabes arriba del todo, está en tus manos", destacó Àngel Llàcer aplaudiendo el crecimiento del argentino en el concurso y el alto nivel que puede alcanzar de aquí a la final.

J Kbello se hace con su segunda victoria en 'Tu cara me suena' gracias a su aplaudida imitación junto a Lucas Curotto

JKbello se alza con la victoria de nuevo

Pero quién volvió a hacer gala de su indudable potencial como ganador de 'Tu cara me suena 13' una semana más fue J Kbello, que solo necesitó formar equipo con Lucas Curotto para conseguir su segunda victoria de la edición en la piel de Carín León y Maluma. Con el escenario del programa transformado en una cantina y el dúo de intérpretes enfundados en atuendos de vaquero, el gaditano y el finalista de 'OT 2023' se metieron al jurado en el bolsillo con su aplaudida versión de 'Según quién'.

"Yo sabía que tú ibas a sacar esto adelante porque lo haces todo bastante bien, pero a ti Lucas no te conocía imitando y me has sorprendido muchísimo", comenzó señalando Lolita, aplaudiendo el rol del invitado. "Lucas te quiero mucho, que bonito verte aquí", añadió Chenoa ante su reencuentro con el antiguo alumno de la Academia. "Yo sé que cantas precioso pero imitas muy bien, has sido muy buen compañero. Ha sido una canción muy de conjunto y J Kbello creo que es un firme ganador de 'Tu cara me suena', muy buena imitación", terminó señalando antes de la lluvia de doces a excepción del 10 de Àngel Llàcer.

Votos del jurado:

J Kbello: 46 (12)

María Parrado: 43 (11)

Martín Savi: 40 (10)

Cristina Castaño: 39 (9)

Aníbal Gómez: 28 (8)

Sole Giménez: 26 (7)

Jesulín de Ubrique: 26 (6)

Paula Koops: 23 (5)

Leonor Lavado: 17 (4)

Votos del público:

J Kbello: 12

María Parrado: 11

Cristina Castaño: 10

Martín Savi: 9

Jesulín de Ubrique: 8

Sole Giménez: 7

Paula Koops: 6

Aníbal Gómez: 5

Leonor Lavado: 4

Votos del jurado+público: