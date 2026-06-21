Telecinco anuncia una revolución en 'Allá Tú' para contraatacar a 'AlaZ' de 'Pasapalabra' está próxima semana

Telecinco avanza para esta semana una auténtica revolución en '¡Allá tú!'. Un anuncio que llega justo después de que Antena 3 haya estrenado 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye al célebre Rosco tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su cese.

Por ahora, la nueva prueba de 'Pasapalabra' ha conquistado al público a decir por sus comentarios en redes sociales y por la audiencia que marcó el programa el pasado viernes. Así, el concurso de Roberto Leal se disparó hasta rozar el 22% de cuota de pantalla y los 1,6 millones de telespectadores de media siendo su mejor dato desde febrero.

Por si fuera poco, el interés por descubrir cómo era 'AlaZ' hizo que la audiencia subiera al 26,1% de cuota de pantalla y más de dos millones de seguidores con la prueba final. Y quizás por ello, Telecinco ha decidido reforzar '¡Allá tú!' esta semana para tratar de luchar contra la nueva prueba de su gran rival y evitar además que la audiencia se enganche a ella pues hay que recordar que Mediaset trabaja en un nuevo concurso que incluirá El Rosco como juego estrella.

"Ya es verano en Allá tú. Como cada año, la banquera se ha retirado a su humilde mansión del caribe. Nos ha dejado una nevera aquí. Y ha preparado la semana de las sorpresas", avanza Juanra Bonet en la promo que ha lanzado Telecinco.

En dicho anuncio, se ve cómo Juanra Bonet explica en qué consiste este giro en '¡Allá tú!'. "La nevera solo se abrirá si te plantas. En cada programa introducirá nuevos elementos para desconcertar a los concursantes. El contenido que hay en los sobres puede cambiar tu premio final si te plantas. Tal vez puedas ganar más dinero, nah no creo", termina diciendo el presentador.

De esta manera, Telecinco introduce una gran novedad en la mecánica del concurso para llamar la atención del espectador y conseguir que la audiencia habitual no se marche y enganchar quizás a algún espectador desencantado con la nueva prueba de 'Pasapalabra'.