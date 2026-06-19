El público dicta esta sentencia a la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que releva a 'El Rosco', con una impresión generalizada

Si este jueves pasó a la historia como el último día en el que El Rosco se despidió de 'Pasapalabra' para siempre tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a su cese; este viernes también quedará en la memoria de la televisión al ser el día en el que se ha estrenado la nueva prueba final del concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

Había mucha expectación por ver cómo iba a solventar Atresmedia este mazazo pues aunque El Rosco no lo era todo, si que era la pieza fundamental del concurso y el gran culpable de las audiencias que ha cosechado hasta ahora el programa. Y más teniendo en cuenta que el cambio ha sido en tiempo récord con un mes escaso de margen.

Y por fin, hemos podido ver cómo será la prueba que desde hoy será el juego crucial de 'Pasapalabra' y que en un futuro se verá las caras con el famoso Rosco; pues como ya hemos publicado Telecinco prepara un nuevo concurso con esa prueba como la pieza troncal del formato tras llegar a un acuerdo con la productora holandesa MC&F y que es la verdadera poseedora de sus derechos.

Pues bien, la nueva prueba de 'Pasapalabra' es la adaptación de 'DallAZetA', un formato original de la tele suiza (RSI) que se ha emitido durante varias temporadas con total normalidad, y que garantiza la emoción hasta el final con un duelo que exigirá más de los concursantes y que permitirá además que los espectadores puedan seguirla mejor desde sus casas gracias a los cambios en el grafismo pues ahora también aparecerán en pantalla tanto la pregunta como la respuesta correcta.

Este nuevo reto lleva por nombre "AlaZ". En ella, el concursante debe dar con la palabra completando los huecos de cada letra a partir de una definición. Además tendrá la posibilidad de pedir pistas a cambio de perder segundos, algo que lo asemeja a 'El ahorcado' pues cada participante puede ver de cuántas letras está formada la respuesta que busca. Además, una de las diferencias con El Rosco es que aquí solo habrá una respuesta válida para la pregunta.

Como decimos, una de las grandes novedades de esta nueva prueba de 'Pasapalabra' es que aquí el concursante podrá pedir una pista (que será una letra) para dar con la respuesta correcta. Eso sí, a cambio de perder cinco segundos. Es por ello, por lo que ahora los concursantes si podrán ver el tiempo que les queda para completar el "tirón" de 25 palabras que tienen que encontrar. Asimismo, al perder segundos por la forma en la que está hecha la prueba, de los 85 segundos fijos que se tenían ahora pasarán a tener 110 segundos para contestar.

También será clave en esta nueva prueba final el ganador de las pruebas anteriores. Y es que a partir de ahora, ese participante podrá decidir en qué orden jugar: si ir de la "A a la Z" o de la "Z a la A". Es una decisión estratégica que puede ser clave en el resultado final y, por tanto, un elemento determinante más pues obligará a su contrincante a contestar de la otra manera.

El veredicto de la audiencia a la prueba sustituta de El Rosco en 'Pasapalabra'

Como era de esperar, el estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' ha generado muchos comentarios en redes sociales. Y a priori, parece que el veredicto de la audiencia es muy positivo. "Pues me gusta esta nueva prueba, es original y el Rosco estaba muy visto, las cosas como son", confiesa una espectadora. "Me gusta mucho la nueva prueba de 'Pasapalabra', es más visual. Todo un acierto", añade otro.

"La nueva prueba final me encanta" o "Estamos viendo mi madre y yo #Pasapalabra1549 y ostras... La verdad es que el nuevo formato de la última prueba está bastante guay" son otros de los comentarios que se han podido leer al respecto.

Pues me gusta esta nueva prueba, es original y el rosco estaba muy visto, las cosas como son #Pasapalabra1549 — Marta (@Marta_Gllego) June 19, 2026

Mis felicitaciones a las cabezas pensantes que han sabido salir del paso así de rápido y así de atractivo para el telespectador. #AlaZ: el rosco se descompone en la pantalla para retener toda su esencia. Brillante. #Pasapalabra1549 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) June 19, 2026

PERO Y LO GRACIOSA QUE ES ESTA PRUEBA?



ME GUSTA MÁS QUE EL ROSCO.#Pasapalabra1549 pic.twitter.com/KH5DqU4mG7 — televisivok (@televisivok) June 19, 2026

Me gusta mucho la nueva prueba #Pasapalabra1549 , es más visual. Todo un acierto 😊😊 — SuperMariofan 🤍ﾒ𝟶 (@viniforgol) June 19, 2026

La nueva prueba de Pasapalabra rebentando audímetros!! El r*sco está acabado!!!!! #Pasapalabra1549 pic.twitter.com/FRXZwDuh5Q — tu payita (@muesli777) June 19, 2026

La nueva prueba final de @PasapalabraA3 es mejor que la otra. 👏👏👏👏#pasapalabra1549 — Elena (@_Quesabenadie_) June 19, 2026

Estamos viendo mi madre y yo #Pasapalabra1549 y ostras... La verdad es que el nuevo formato de la última prueba está bastante guay pic.twitter.com/er2mNLAA4A — 🇪🇸🎶📖𝕷𝖔𝖗𝖊𝕳𝖊𝖑𝖑𝖘𝖎𝖓𝖌🕹🤘#KamelotNation (@lorehellsing) June 19, 2026

Pues un gran acierto para el espectador del programa, pero lo de la cantidad de letras va a hacer que nunca fallen o casi nunca, si dicen algo seguramente esté bien y no tendrán nunca rojas #Pasapalabra1549 — valdel (@valdel06) June 19, 2026

En cuanto a la mecánica, me parece una solución inteligente, mantiene la tensión de la anterior. Pero, en lo que refiere a la realización, es inevitable echar de menos la estética del rosco.#Pasapalabra1549 pic.twitter.com/EfZDpGBGM4 — David Vidal (@davidalsol) June 19, 2026

No obstante, uno de los comentarios más repetidos en "X" es también el gran parecido que tiene "AlaZ", la nueva prueba, con el mítico 'Rosco'. De hecho, son muchos los que han tirado de meme con la comparación de ambos juegos. "Por favor si prácticamente es lo mismo, os quiero", destaca un usuario. "Es lo mismo pero en línea recta", opinaba otro.

Por favor si prácticamente es lo mismo, os quiero 😂😂😂😂#Pasapalabra1549 — MigueLancharro (@MigueLancharro) June 19, 2026

Pues han salido muy bien de la situación la verdad

Si es lo mismo #Pasapalabra1549 — María 🌸 (@mariahgar04) June 19, 2026

Pero si es la misma prueba de siempre. Yo creo que les van a seguir denunciando #pasapalabra1549 pic.twitter.com/D0tRyBcGde — «FR∀N» (@FranCleCor) June 19, 2026

El nuevo "Rosco" es una mezcla de "El Cazador" con "Saber y ganar"!!!??? 🤔😅 #Pasapalabra1549 — Luz Oliveros (@luzOliveros24) June 19, 2026

Por favor, si es lo mismo que el rosco JAAJAJAJAJAA #Pasapalabra1549 — n i a 🌅 | 🇦🇲🇵🇸 | 🇸🇮🇮🇪🇳🇱🇪🇸🇮🇸 (@aniaot_esc) June 19, 2026

Cambiamos círculo por línea. APOTEÓSICO #Pasapalabra1549 — 🪽🇪🇸Pájaro ROJO ❤️ 🇮🇨🇿🇦🍉✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ (@Pajarolpgc) June 19, 2026

es lo mismo pero en linea recta #Pasapalabra1549 pic.twitter.com/HjsIZ2hHyJ — Sasha (@Sasha_0022) June 19, 2026

#Pasapalabra1549 Es un Ahora Caigo pero con una letra descubierta. — #37 - DARA (@Daravan) June 19, 2026