Sarah Santaolalla no nombra a Nacho Abad pero este palo en 'Mañaneros 360' sobre lo visto en Ceuta va por él

Este lunes, Sarah Santaolalla no ha dudado en lanzar un velado dardo a Nacho Abad, quien fuera su compañero en 'En boca de todos' hasta que decidió marcharse por la encerrona que le hizo junto a Antonio Naranjo. Lo hacía al hablar de cómo el PP ha dado la bienvenida a Vito Quiles en Ceuta y a apoyar su visita en la que grupos de ultraderecha han ido a incendiar la situación.

Así, después de que 'Mañaneros 360' mostrara las imágenes de cómo Juan Bravo, diputado del PP por Ceuta, y Miguel Tellado, portavoz del partido recibieron a Vito Quiles a su llegada a Ceuta, la colaboradora no ha tardado en señalar cuál es la clave de toda esta connivencia entre la derecha y los agitadores de ultraderecha.

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"Yo la primera vez que entré en un plató de televisión prometí hacer un ejercicio de honestidad con el espectador. Y aquí, yo quiero decir claramente lo que estamos viendo. Estamos viendo como gente que tiene programas abiertamente racistas, ultraderechistas declarados que llaman desde sus platós de televisión 'moro de mierda o negro de mierda', luego se van a fiestas de Mohamed VI, a ver si rascan un bussiness", empezaba diciendo en una clara alusión a Nacho Abad.

Y es que en los últimos días se están rescatando imágenes de Nacho Abad acudiendo a una fiesta de Mohamed VI en la embajada de Marruecos en Madrid y a la que también acudieron otros rostros como Felipe González. Por ello, aunque no lo ha nombrado, Sarah Santaolalla se ha referido claramente al presentador de 'En boca de todos'.

El análisis certero de Sarah Santaolalla sobre lo que está pasando en Ceuta

Sarah Santaolalla en 'Mañaneros 360'

"Estamos viendo como pseudo periodistas se acercan con un micro a acosar a población que vive en Ceuta para insultar, como Vito Quiles o como otros escuadristas. Estamos viendo a un Santiago Abascal que baja como si fuese, digno de una película de gladiadores, llegando en un yate como si fuese a Marina D'or ciudad de vacaciones, a rascar votos y a rascar escaños para hacer una política racista y una política inútil porque llega cuatro días después, llega como al Congreso tarde y con la legaña pegada a los ojos", ha seguido defendiendo la analista política.

Pero Sarah Santaolalla ha ido más allá. "Lo que estamos viendo es una política de la ultraderecha, que lo único que quiere es arruinarle la vida a la gente, y lo único que está utilizando es el odio y la mentira como instrumento, igual que Mohamed VI ha utilizado al pueblo marroquí en contra para presionar a este país. Y la ultra derecha está tratando de utilizar al pueblo de Ceuta, que ya le ha dicho déjenos en paz, como herramienta para arruinar la política nacional de este país", ha insistido.

"Y lo único que vemos es a una ultraderecha hipócrita, que los mismos que llaman negro de mierda son los mismos que huyen corriendo por la calle. Que los mismos que dicen este es inmigrante y este no tiene que tener un pasaporte, son los mismos que se van a las fiestas cuando el extranjero es rico. Esta es la ultraderecha", ha sentenciado Sarah Santaolalla en su discurso.