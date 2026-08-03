'Sueños de Libertad', avance del capítulo 618 del martes 4 de agosto: la inesperada decisión de Marisol y la mentira de Beatriz

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales en sus tramas tras la llegada de Bianca, los problemas de la fábrica por la decisión de Gabriel de reformular los perfumes y el aborto de Marisol.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Doña Clara se entera de un cotilleo impactante al descubrir que Paula entró a trabajar de dependienta por petición de Tasio después de tener que despedirla por su affaire. Después la mujer es testigo de la tensión entre Paula y Tasio y no duda en mostrar su complicidad hacia la dependienta.

Nieves pide a Miguel tener una conversación y él le confiesa que ha roto su relación con Claudia y ella trata de aconsejarle sobre el amor. Por su parte, Marisol comunica a Damián y Manuela una inesperada decisión: se ha reconciliado con sus padres y va a regresar a su casa. Después, Damián le revela sus planes a Pablo para que se despida de la joven antes de marcharse.

Tras la insistencia de Begoña con que salga y pueda encontrar el amor, Beatriz le hace una confesión impulsiva a Begoña y le revela que ya tiene una relación y no duda en enseñarle el broche que le regaló Gabriel. Y cuando él lo descubre no se lo toma con agrado.

Tasio le presenta el presupuesto a Pablo para que La Industrial empiece a trabajar con las Perfumerías. Sin embargo, Gabriel se niega a hacer negocios con La Industrial pues no está dispuesto a trabajar con su tío.

Claudia se desahoga con su tía Manuela tras la ruptura con Miguel y le aconseja que le revele su pasado para que entienda que el amor es sanador. Después, Claudia también se encarga de aconsejar a Valentina sobre su trauma con los hombres.

Doña Clara y Paula en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña anunciaba que ha decidido dejar sus viajes a Pelahustán para estar centrada en el cuidado de Juanito. Un anuncio que provocaba la indignación de Beatriz que se niega a ser una simple chacha y presionaba a Gabriel para que lo solucione.

La reputación de Perfumerías Brossard-De La Reina se veía perjudicada tras la publicación de la queja de la duquesa de Valdezarza en un periódico y el trato que recibió tras su crítica por parte de Gabriel. Pero lejos de arrepentirse, Gabriel se negaba a dar marcha atrás en la reformulación.

Nieves trataba de convencer a Miguel para que consiga ponerse en el lugar de Marisol y vaya a visitarla. Tras ello, el doctor acudía a casa de los De La Reina para verla y atenderla y ella le pedía perdón por haber pagado su frustración contra él.

Tasio le hacía una propuesta empresarial a Pablo y le ofrecía que La Industrial sea el nuevo proveedor de los productos de limpieza para las Perfumerías y aunque con reticencias, Salazar le pedía un informe para tomar una decisión. Mientras, Claudia le solicitaba a Miguel una explicación para entender por qué ha roto su relación con ella.

Bianca sorprendía a Fina y Marta y les anunciaba que finalmente se queda un tiempo en España. Tras ello, la mujer le hacía una propuesta a Fina y le ofrecía que se encargue de hacer el reportaje fotográfico del catálogo de su exposición.

Por último, Gabriel tenía un detalle con Beatriz tras escucharla decir que ella es solo un estorbo y le regalaba un broche de oro con la inicial de Juanito para animarla.