'Sueños de Libertad', avance del capítulo 617 del lunes 3 de agosto: el regreso de Bianca y el ultimátum de Beatriz

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales en sus tramas tras la llegada de Bianca y los problemas de la fábrica por la decisión de Gabriel de reformular los perfumes.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña anuncia que ha decidido dejar sus viajes a Pelahustán para estar centrada en el cuidado de Juanito. Un anuncio que provoca la indignación de Beatriz que se niega a ser una simple chacha y presiona a Gabriel para que lo solucione.

La reputación de Perfumerías Brossard-De La Reina se ve perjudicada tras la publicación de la queja de la duquesa de Valdezarza en un periódico y el trato que recibió tras su crítica por parte de Gabriel. Pero lejos de arrepentirse, Gabriel se niega a dar marcha atrás en la reformulación.

Nieves trata de convencer a Miguel para que consiga ponerse en el lugar de Marisol y vaya a visitarla. Tras ello, el doctor acude a casa de los De La Reina para verla y atenderla y ella le pide perdón por haber pagado su frustración contra él.

Tasio le hace una propuesta empresarial a Pablo y le ofrece que La Industrial sea el nuevo proveedor de los productos de limpieza para las Perfumerías y aunque con reticencias, Salazar le pide un informe para tomar una decisión. Mientras, Claudia le pide a Miguel una explicación para entender por qué ha roto su relación con ella.

Bianca sorprende a Fina y Marta y les anuncia que finalmente se queda un tiempo en España. Tras ello, la mujer le hace una propuesta a Fina y le ofrece que se encargue de hacer el reportaje fotográfico del catálogo de su exposición.

Por último, Gabriel tiene un detalle con Beatriz tras escucharla decir que ella es solo un estorbo y le regala un broche de oro con la inicial de Juanito para animarla.

Doña Clara y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia le confesaba a Valentina que Miguel ha roto su relación y mostraba su dolor. Por su parte, Tasio trataba de buscar el perdón de los De La Reina y se comprometía a revertir la situación de la fábrica tras haberse dejado chantajear por Gabriel y haberles traicionado.

Llegan las primeras reacciones a los nuevos perfumes y no son nada halagüeños pues una de sus mejores clientas se quejaba por la poca fijación y Digna se enfrentaba con Gabriel para que actúe de una vez y de marcha atrás a su decisión.

Por su parte, Marisol agradecía a Damián que le salvara la vida mientras él trataba de saber qué le llevó a tomar esa decisión y no dudaba en preguntarle si su último encuentro con Pablo provocó que intentara acabar con su vida tras no parar de darle vueltas a lo que pasó con Gervasio.

En la tienda, Valentina desobedecía la orden de Claudia y le pedía a Paula que atendiera a doña Clara. Al descubrirlo, la encargada se enfrentaba con ambas. Pero después recapacitaba y decidía darle una oportunidad a Paula como vendedora. Por su parte, Begoña animaba a Andrés a que luche por Valentina y después tenía una conversación con ella.

Marta se mostraba aliviada al ver que Bianca se vuelve a Argentina y no tiene de que preocuparse en su relación con Fina. Y finalmente, Tasio trataba de hablar con Paula para disculparse con ella tras el beso que se dieron y ella optaba por marcar distancias con él y le advertía de que su camino juntos termina para siempre.