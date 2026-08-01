Isabel Rábago estalla contra Laura Fa tras vincular su ideología "facha" a su supervivencia en la purga de 'Espejo Público'

Tal y como han confirmado varios rostros de la sección, el corazón no regresará a 'Espejo Público' en septiembre como cada temporada. El matinal conducido por Susanna Griso se despoja así de la franja dedicada a la crónica social dentro de su escaleta, prescindiendo de Lorena Vázquez y Alonso Caparrós entre otros colaboradores entre los que no se encuentra Isabel Rábago, que al parecer sí continuará en el magacín de Antena 3.

Así lo han expresado Vázquez y Laura Fa en el pódcast 'Mamarazzis' al pronunciarse sobre el cambio de planes del espacio en el que ambas colaboraban. Y al referirse a "supervivencia" de la antigua colaboradora de Mediaset al lado de Susanna Griso, Fa no ha evitado referirse al verdadero motivo. "Es un poquito facha algunas veces", ha asegurado mientras su compañera trataba de quitarle la razón.

Isabel Rábago arremete contra Laura Fa tras llamarla facha y criticar su permanencia en 'Espejo Público'

"No, está por abogada, no por ideología política ¿cómo puedes pensar algo así Laura?", ha preguntado Lorena Vázquez con sorna. "Pero si se acaba de licenciar hace dos días", insistía Laura Fa entre risas. "¿Qué quieres que te diga? A mí me han dicho que está porque tiene conocimientos desde dentro de cómo funciona el mundo de la política y además es porque es abogada", terminaba explicando su compañera sobre Isabel Rábago y su nueva función en el programa.

"Espero que yo como soy historiadora, cuando necesiten a alguien...", ha bromeado Fa en un clip que la propia periodista ha recogido en sus redes sociales para cargar contra las "mamarazzis". "'Qué tremendo y triste!", ha comenzado señalando Rábago al inicio de su post. "Sin embargo, yo no pregunto por nadie, no señalo ideológicamente a nadie", ha sentenciado.

"No menosprecio la valía profesional de nadie, no cuestiono decisiones que no me competen, ni hago pública la situación laboral privada de un compañero de plató con supuestos argumentos que no me han dado ni a mí. Creo que se quedan otros muchos compañeros", ha insistido Isabel Rábago, condenando la especulación sobre los motivos por los que continúa su aventura televisiva.

Así, se ha resignado ante la narrativa que puede marcar esta nueva etapa en 'Espejo Público' tras la desaparición fulminante del corazón. "Pero me ha tocado ser el centro de la diana... Es lo que hay", ha reconocido la periodista. "Luego nos sentamos en plató a dar lecciones de no sé qué. Muy feminista todo ¿no? ¡Qué triste!", ha terminado señalando lanzando un dardo directo a Laura Fa y Lorena Vázquez. "Sigo mi camino", ha añadido como despedida.