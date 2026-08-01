Ana Rosa Quintana suspende sus vacaciones en Telecinco para ser corresponsal de los informativos y sus magacines desde Ceuta

Si este viernes eran Iker Jiménez y Carmen Porter quienes volvían de vacaciones a Cuatro con un especial de 'Horizonte' por la crisis migratoria en Ceuta; ahora es Ana Rosa Quintana la que hace lo propio para viajar hasta la ciudad autónoma y dar la última hora de este conflicto internacional entre Marruecos y España desde diferentes magacines e informativos de Telecinco.

La presentadora, que se marchó de vacaciones el 26 de junio, interrumpe así su descanso como ya ha hecho otros veranos cuando ha saltado alguna noticia de actualidad de gran calado. Así, la madrileña viajará a Ceuta para empezar su cobertura este domingo 2 de agosto.

Para empezar, Ana Rosa Quintana intervendrá en directo en 'Fiesta', que desde este sábado pasa a presentar Frank Blanco durante las vacaciones de Emma García. En el magacín producido por su propia productora explicará en qué momento se encuentra la ciudad y si sigue habiendo ciudadanos que intentan traspasar la frontera.

Pero además, Ana Rosa Quintana intervendrá también en la edición de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' conducida por Carmen Corazzini como ya hiciera tras la DANA del 31 de octubre de 2024 cuando entró como reportera en las diferentes ediciones de los servicios informativos desde alguna de las zonas afectadas por la tragedia.

Aunque será el lunes cuando Ana Rosa tome gran protagonismo colonizando buena parte de la programación de Telecinco. Así, la presentadora entrará en directo desde Ceuta tanto en 'La mirada crítica' con José Luis Vidal como en 'Vamos a ver' con Jano Mecha y Verónica Dulanto para poner al día a la audiencia de este problema internacional después de que más de 50.000 personas llegaran a Ceuta el pasado jueves.

Y una vez más, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' también se colará en 'Informativos Telecinco 15h' con Isabel Jiménez para seguir relatando desde la zona toda la información y la última hora en torno a este asunto que se ha convertido en todo un filón de audiencias con los máximos de 'En boca de todos' y 'Horizonte' en Cuatro.

Con esta decisión, Ana Rosa Quintana confirma su gran apuesta por estar al pie de la noticia cada vez que puede. Y es que a lo largo de su carrera, la presentadora no ha dudado en abandonar el plató de sus programas y viajar a cualquier lugar en el que ha sucedido una desgracia. Lo hizo como decimos en la DANA, lo hizo viajando a Roma por la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV y en tantas otras ocasiones.