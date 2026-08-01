Terelu Campos es sonoramente abucheada en directo en 'De Viernes' y se encara contra el público del plató

En la última entrega de la temporada de 'De viernes', el plató ha sido testigo de un explosivo cara a cara entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Las hermanas se han enfrentado, en parte, para defender a sus respectivos hijos, Alejandra Rubio y José María Almoguera. Además, han abordado la polémica venta de la casa de su madre en Málaga.

La colaboradora del programa de Telecinco se mostraba bastante molesta por las últimas declaraciones de su sobrino: "Yo he escuchado a mi sobrino decir por activa y por pasiva que el tema con su madre se zanjó. Entonces digo que no he hablado de mi sobrino desde que eso se zanjó, ellos retomaron su relación gracias a Dios y tienen una vida familia estupenda. Entonces creo que sacar ese tema, que está ya caducado, no beneficia a José María".

Ante esto, Carmen Borrego respondió a su hermana, saliendo en defensa de su hijo: "Yo creo que él no ha querido remover el conflicto, simplemente ha dicho 'sí, has hablado de mí en este momento'. Creo que es lo único que ha dicho". A raíz de esto, Bea Archidona ha informado a Terelu Campos de cómo ha afectado a su hermana el rifirrafe entre ella y José María: "Yo sé que esta tarde te ha dolido mucho lo que ha pasado entre Terelu y tu hijo, y que has llorado y que estabas muy disgustada".

Una afirmación que Carmen ha reconocido: "Yo he llorado porque estaba muy nerviosa y porque no me ha gustado el enfrentamiento entre mi hijo y mi hermana. Lo he pasado mal. Pero yo no he llegado aquí y he dicho a nadie 'he estado llorando'". "¿Tú porqué lo sabes?", ha preguntado Terelu Campos a Bea Archidona, quien ha contestado que "alguien que estaría con Carmen lo ha visto. Alguien me ha dicho: 'Cuidarla porque ha venido muy nerviosa'. Yo lo sé por eso, no porque Carmen me lo haya contado ni se lo haya contado a nadie. Una persona que estaba con Carmen a mí me lo ha contado".

Terelu Campos explota contra el público por sus abucheos

Por si esto fuera poco, Ángela Portero ha echado todavía más leña al fuego: "Si aquí a tu propia hermana le llamas victimista, entonces está claro que crees que ya viene con el papel de víctima". "¿Cuándo le he dicho yo victimista?", ha preguntado, incrédula, su compañera de programa. "Aquí, en la publicidad", le ha recordado la periodista. A lo que ella ha respondido, echando balones fuera: "Yo lo que he dicho es 'yo con el victimismo no voy', que es diferente".

En ese momento, Terelu Campos recibía un sonoro abucheo por parte del público del programa, algo que no le hacia ninguna gracia, como así dejaba claro: "Yo tampoco voy con abucheos. Yo respeto a todo el mundo y como jamás pido un aplauso, tampoco pido un abucheo". "Ni lo hemos pedido nosotros, Terelu", aseguraba Santi Acosta. Por su parte, Carmen Borrego se limitaba a reconocer su hartazgo: "Estoy un poco cansada de que se me ponga el papel de víctima".

Terelu expuesta.

“Tú cómo sabes que mi hermana ha venido nerviosa?”

“Cuándo le he dicho yo victimista?”

“Abucheos a mí, no”#DeViernes pic.twitter.com/2D8XOiMyBP — dramabananna (@dramabananna) August 1, 2026

El origen del enfado entre Carmen Borrego y Terelu Campos

El motivo del distanciamiento entre las hermanas Campos es, según explicó Carmen, que Alejandra Rubio no invitó a su primo, José María Almoguera, a la presentación de su primera novela: "Yo entiendo que a mi hermana le pueda doler, pero mi hijo lo único que hace es decir la verdad, contarle a un compañero que su prima no le ha invitado a la presentación del libro". Ante esto, Terelu Campos explicaba porqué su hija vetó a su primo en un día tan especial.

"Ellos antes de esto tuvieron una conversación en la que hubo diferencias y como consecuencia José María bloquea a mi hija. Cuando mi hija se sienta aquí no quiere dejar mal a su primo y lo que dice es que ha mandado la invitación a todos los miembros de la familia porque no quiere contar que su primo la tiene bloqueada. Cuando mi hija el sábado siguiente se da cuenta de que su primo ya le ha desbloqueado es cuando le manda la invitación", explicó la periodista.

Carmen contó que, consciente del enfado entre los primos, ella decidió no asistir tampoco a la presentación del libro de Alejandra. Esto sentó muy mal a su hermana: "Después de aquello hubo silencio absoluto durante una semana, entonces yo deduzco que las dos están enfadadas porque a mí nadie me ha dicho que eso les había molestado. Evidentemente yo no voy a la presentación de ese libro porque siento que allí no se me quiere, la verdad".