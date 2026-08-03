Gran éxito del Benidorm Fest 2027: RTVE anuncia el número de canciones recibidas para participar en la nueva edición

Tras cerrar el plazo para recibir canciones para el Benidorm Fest 2027, RTVE inicia ahora una fase de escucha para seleccionar cuáles formarán parte de las semifinales de la sexta edición del certamen. En este sentido, la Corporación ha anunciado este lunes que ha recibido "cerca de 900 canciones".

Se trata de una cifra muy parecida a la del año anterior confirmando así que el certamen sigue teniendo mucha vida más allá de Eurovisión. Y es que hay que recordar que por ahora no hay datos sobre si RTVE volverá a participar en el Festival el año que viene o si seguirá el boicot al certamen por la participación de Israel.

Cabe recordar que el año pasado recibió 870 canciones, lo cual todo apunta a que el dato final rondará esa cifra. Además hay que tener en cuenta que este año el plazo de inscripción fue algo más largo pues ha estado abierto entre el 6 de abril y el 30 de julio.

Una vez más, RTVE confirma que en las últimas 24 horas fue cuando más temas recibió. En esta ocasión fueron 350 canciones las registradas en el último día antes de cerrarse el plazo. Tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, según establecen las bases del Benidorm Fest 2027, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.

Por otro lado, RTVE también recuerda que "podrá invitar de forma directa a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual" para participar en el Benidorm Fest 2027. El objetivo de RTVE con esta antelación en los procesos de recepción pasa por "continuar mejorando la planificación de todo el proceso de selección y el posterior trabajo con las propuestas elegidas".

Número de canciones recibidas por edición del Benidorm Fest: