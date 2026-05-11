RTVE contrapone la salida de España de Eurovisión redoblando el Benidorm Fest con su primera edición en verano

El Benidorm Fest se consolida a pesar de la decisión de España de retirarse del festival de Eurovisión y no participar en la final del certamen que tendrá lugar este sábado 16 de mayo por la permanencia de Israel. Así, el festival que organiza RTVE se amplía y anuncia una versión veraniega.

Este evento especial que se llamará Benidorm Fest Summer ya estaba entre las ideas de RTVE y el Ayuntamiento de Benidorm por seguir ampliando la marca del festival que poco a poco se ha consolidado tras cinco ediciones y a pesar de que este año sufrió un bajón en audiencias al no estar ligado a Eurovisión.

Más información Amnistía Internacional alza la voz contra Eurovisión y urge a la UER a actuar con Israel en un duro comunicado

Por ahora se desconocen los detalles de este Benidorm Fest Summer, aunque si se ha confirmado que se realizará durante este verano en la localidad alicantina y que contará con la participación de diferentes artistas que ya han pasado por el festival en sus diferentes ediciones.

Así lo anunció oficialmente 'D Corazón' este domingo asegurando además que muy pronto se conocerá el cartel de artistas que participarán en esta primera edición del Benidorm Fest veraniego.

RTVE confirma en #DCorazon la celebración del #BenidormFestSummer este verano en Benidorm



En breve se darán más detalles del cartel de este año pic.twitter.com/VPyUhRJteJ — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) May 10, 2026

Por ahora no se han aportado más detalles sobre el Benidorm Fest Summer, con la incógnita de si se tratará de una competición o simplemente será una serie de conciertos especiales bajo esa marca, con la participación de algunos de los representantes que han pasado por el certamen desde su estreno en 2022. Tampoco se sabe la fecha exacta en la que tendrá lugar.

Con la puesta en marcha del Benidorm Fest Summer, RTVE sigue apostando fuerte por la marca de un festival que ya prepara su edición para 2027 tras la apertura de presentación de candidaturas el pasado 6 de abril.

Así mismo, RTVE ya tiene todo listo para emitir el segundo especial de 'La casa de la música' este sábado con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y la participación de 23 artistas como Raphael, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Guitarricadelafuente, entre otros como relevo de la final de Eurovisión 2026.