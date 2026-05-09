Euprepio Padula se pronuncia claro como muy pocos sobre Israel tras infringir las normas de Eurovisión 2026

Cuando apenas quedan siete días para que se celebre la gran final de Eurovisión 2026, Israel vuelve a estar en el foco de la polémica. Esta será la primera edición sin la participación de España tras la decisión de RTVE de retirarse del Festival debido precisamente a la permanencia de dicho país.

Este año, para evitar que hubiera campañas de voto que pudieran alterar el resultado final, la UER ha tomado medidas. Sin embargo, la delegación israelí ha vuelto a saltarse las normas del festival y ha llevado a cabo una campaña masiva de promoción y captación del televoto en redes sociales. De esta forma, hemos podido ver vídeos donde Noam Brettan, representante de Israel, pide en una campaña promocional el voto en múltiples idiomas.

Esta es una estrategia similar a la que llevó a cabo el año pasado la oficina gubernamental israelí para movilizar el televoto de Eurovisión a nivel internacional. Esto ha generado un gran revuelo en redes sociales, que se ha llenado de críticas hacia la KAN (la televisión israelí) y hacia la UER por permitir que el país se salte las norma una vez más.

Ante tal situación, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha tomado medidas. Apenas veinte minutos después de las publicación de los vídeos, la organización dirigida por Martin Green envío una carta de apercibimiento a la KAN para poner fin de inmediato a la distribución de los vídeos, así como para exigir su eliminación de todas las plataformas en las que se hubieran publicado.

Euprepio Padula representa a muchos con lo que dice de Israel

En el citado comunicado, Green ha aprovechado para recordar el reglamento y expresar su descontento por el intento de alterar la competición. Además, hace hincapié de que este tipo de campañas financiadas directa o indirectamente por los gobiernos están completamente prohibidas.

Lo ocurrido con Israel ha provocado la indignación entre los usuarios de X. Uno de los más contundentes ha sido Euprepio Padula. El periodista italiano y colaborador de TVE ha dicho lo que muchos piensan sobre el incumplimiento de las normas de Eurovisión por parte del estado hebreo.

"A Israel le importan una mierda las leyes, el derecho internacional, los derechos humanos… cómo para exigir que le importen las normas de Eurovisión. Pobres ilusos", ha sentenciado Euprepio Padula en su cuenta de X. A una semana de la gran final de Eurovisión, la polémica está servida.