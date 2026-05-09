La sanción de Eurovisión 2026 a Israel por la que han pedido su expulsión del festival a 7 días de la final

Quedan solo siete días para que se celebre la gran final de Eurovisión 2026, la primera sin que España participe después de la decisión de RTVE de retirarse por la permanencia de Israel a pesar del genocidio en Gaza y de la guerra con Irán. Y precisamente, Israel sigue estando en el punto de mira por lo que hace con el Festival de Eurovisión.

Este año, la UER tomó medidas para evitar que hubiera campañas de voto que pudieran alterar el resultado final. Pero una vez más, la delegación israelí ha vuelto a saltarse las normas del festival al llevar a cabo una campaña masiva de promoción y captación del televoto en redes sociales.

Así, se han podido ver vídeos donde Noam Bettan, representante de Israel en Eurovisión 2026, pide en una campaña promocional el voto por su país en múltiples idiomas como azerí, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, italiano, maltés, portugués, español, sueco y ucraniano. Una estrategia muy parecida a la que llevó a cabo el año pasado la oficina gubernamental israelí para movilizar el televoto de Eurovisión a nivel internacional.

Una táctica que está generando mucho revuelo en redes sociales, que se han llenado de críticas hacia la KAN y sobre todo hacia la UER por permitir una vez más que el país genocida adultere el festival para blanquearse.

La UER dijo que no permitirían campañas desproporcionadas para promocionar artistas de #Eurovision ya que adulteran el voto.



Isra-hell lo ha vuelto a hacer. Y no pasará nada.



Quien paga, manda. https://t.co/oRtolX0vbx — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) May 8, 2026

Esta es una de las cosas concretas que la UER había prohibido en consecuencia a los anuncios spam del gobierno israelí, ellos, como son impunes a todo, se pasan las normas por el forro y vuelven a hacerlo. Y la UER volverá a mirar a otro lado. https://t.co/cFG93W5yji — Miguel. (@miguelahc992) May 8, 2026

No sé si somos conscientes de que este año puede pasar que gane el estado genocida de Israel, y en 2027 se celebre Eurovisión a pocos metros del lugar en el que se estén ahorcando palestinos inocentes. Todo con el beneplácito de las autoridades Europeas. Me dan ganas de vomitar. https://t.co/KeUScWnkZo — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) May 8, 2026

La UER amonesta a Israel y la KAN por las campañas masivas de voto

Pues bien, parece que la UER ha tomado medidas urgentes y veinte minutos después de la publicación de los vídeos del representante de Israel en Eurovisión 2026, la organización dirigida por Martin Green envió una carta de apercibimiento a la KAN, la cadena de televisión israelí para poner fin inmediatamente a la distribución de los vídeos, así como para exigir su eliminación de todas las plataformas en las que se hubieran publicado.

En dicho comunicado, Martin Green ha aprovechado para recordar el reglamento y expresar su descontento por el intento de alterar la competición y hacer hincapié en que este tipo de campañas financiadas directa o indirectamente por los gobiernos están prohibidas.