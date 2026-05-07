¿Quién va a ser el ganador de Eurovisión 2026?: El claro favorito según las apuestas tras la retirada de España

Eurovisión 2026 vivirá su gran final el próximo sábado 16 de mayo en una gala en directo desde Viena marcada por la histórico ausencia de países como España y otros países como Irlanda, Países Bajos, Islandia o Eslovenia. Y de cara a la esperada cita en la que una de las candidaturas se alzará con el micrófono de cristal tras superar las semifinales, las casas de apuestas apuntan a un inesperado ganador.

De acuerdo con el mercado de predicciones internacional coordinado por la página especializada Eurovisionworld.com, la 70ª edición del festival de la canción ya tiene un ganador más que proclamado. Si bien los ojos de los eurofans, y sus votos, suelen estar centrados en las propuestas de las grandes potencias, este año una propuesta de los países nórdicos se está imponiendo al resto de candidaturas con ventaja.

Finlandia, la gran favorita para ganar Eurovisión 2026 en las casas de apuestas con el dúo de Linda Lampenius y Pete Parkkonen

Linda Lampenius y Pete Parkkonen, el dúo que representará Finlandia en Eurovisión 2026 con su tema 'Liekinheitin', podría alzarse con el gran premio de la noche en la final del próximo sábado 16 de mayo. El dúo encabeza las listas de apuestas tras liderar quince de las plataformas de apuestas más importantes del mundo sin ni siquiera haber pasado por el escenario para los ensayos generales, que suelen inclinar la balanza de cara a las votaciones finales.

Lista de países favoritos para ganar Eurovisión 2026 según eurovisionworld.com

La veteranía de los intérpretes y su fuerte presencia escénica, que constituye uno de los grandes reclamos de su número en el certamen, ha provocado un ascenso meteórico del país en las listas de apuestas que pocos seguidores del festival habían previsto. Y es que, las principales casas otorgan la victoria al dúo finlandés con un 34% de probabilidad, una cifra especialmente relevante teniendo en cuenta que el segundo puesto, ocupado por Grecia, tan solo cuenta con un 13% de probabilidad de hacerse con el micrófono de cristal.

El segundo puesto de favoritos para ganar Eurovisión 2026 lo ocupa el artista heleno Akylas con su tema 'Ferto', que también ha experimentado una subida destacable en las casas de apuestas, pero Finlandia cuenta aún con bastante ventaja. El tercer puesto, según las principales casas, estaría ocupado por Dinamarca, que con su representante Soren Torpegaard Lund y el tema 'For vi gar hjem' tienen un 11% de probabilidades de hacerse con el oro este año.

Dentro del top 10 conformado antes de que las candidaturas se sometan a la valoración del jurado en las semifinales con su propuesta final, Australia y Francia destacan con un 7%. Con menos probabilidades para hacerse con el micrófono de cristal se encuentran Israel con un 4%, Suecia, Rumanía, Malta e Italia, que empatan con un 3% de probabilidades y Ucrania con un escaso 2%.