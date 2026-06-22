Atresmedia ata a míticos concursantes de 'Pasapalabra' para que no fichen por 'El Rosco' de Telecinco: la verdad de sus contratos

Atresmedia está jugando sus cartas y, tras concebir con éxito 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', ha movido otra ficha igual de importante (o más) de cara al futuro estreno de 'El Rosco' en Telecinco. Se desconoce cuándo llegará a la programación, pero, desde finales de mayo, la cadena trabaja en la preparación de un concurso que integrará el mítico abecedario circular "como elemento final y principal".

Estos trabajos en Mediaset transcurren con lentitud. Un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo y de confirmarse la posesión de la icónica prueba fruto de un acuerdo con la productora titular (MC&F), aún no se ha desvelado ni siquiera qué productora se hará cargo de lo que realmente es un desafío, ya que, en su caso, implica construir un programa prácticamente desde cero y estudiar cada detalle para eludir eventuales conflictos legales.

No obstante, que no haya noticias oficiales por ahora no significa que en el grupo italiano no estén moviéndose de cara a fraguar y lanzar el concurso con 'El Rosco' lo antes posible. Y esa actividad incluye los primeros contactos con participantes emblemáticos de los últimos años de 'Pasapalabra', es decir, aquellos rostros carismáticos que todavía son muy reconocidos y queridos por el gran público.

Y es que, después de la meritoria forma en la que Atresmedia ha resuelto el entuerto judicial y de la excelente acogida de 'AlaZ', el nuevo clímax del formato que analizamos minuciosamente en El Televisero, a Telecinco se le complican las cosas. Parecían jugar con ventaja al arrebatar 'El Rosco', pero las tornas se han dado la vuelta. Antena 3 ha logrado mantener la esencia con este recién estrenado juego y es altamente posible que el público acabe acostumbrándose al cambio.

Por tanto, para romper esa probable fidelización con 'AlaZ', a Telecinco no solo le vale con representar 'El Rosco' en la pantalla. Necesita mucho más. Principalmente, buenos y atractivos concursantes. Y cuando han decidido testear a los más icónicos de la última etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3, se han encontrado con que, en algunos casos, existe un contrato de exclusividad por parte de Atresmedia.

Es la información que ha avanzado el portal Yotele, asegurando que "ha ofrecido un contrato millonario a diferentes participantes" del espacio conducido por Roberto Leal para "blindarles" y "evitar que puedan participar en el nuevo concurso de Telecinco". El citado medio no concreta sus identidades, pero recoge que seis exconcursantes habrían firmado este contrato que prohibiría el salto a Mediaset "por un periodo de al menos un año".

Sin embargo, El Televisero, que ha podido verificar la veracidad de esta noticia, ha conocido también que estos contratos en ningún caso son millonarios y que no exceden lo que vienen cobrando normalmente los participantes de cualquier concurso. En otras palabras, se trata de un acuerdo estándar que no tiene nada de extraordinario y cuyo valor se ha ajustado en base al precio de mercado.