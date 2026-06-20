El evento logrado por Atresmedia: 'Pasapalabra' relanza su audiencia con 'AlaZ', la nueva prueba que mejora el dato de 'El Rosco' en su estreno

Atresmedia ha logrado, una vez más, la expectación que se buscaba y, tras su brillante campaña en tiempo récord, el primer programa del nuevo 'Pasapalabra' (ya sin 'El Rosco') emitido este viernes 19 de junio se disparó hasta rozar el 22% de cuota de pantalla y los 1,6 millones de telespectadores de media. Fue el programa más visto del día de toda la televisión y se trató de su mejor registro desde el 5 de febrero, cuando se entregó el bote más alto de la historia a Rosa Rodríguez.

Hablamos también de un repunte de hasta 3,5 puntos respecto al jueves (18,4%), día que quedó señalizado en rojo por ser la última entrega que albergaba la legendaria prueba circular del abecedario. No obstante, es en el resultado del nuevo juego, 'AlaZ', que ya explicamos y analizamos con detalle en El Televisero, donde se refleja el gran trabajo del grupo de comunicación a todos los niveles.

Atresmedia generó evento de lo que, a priori, era un varapalo. Y la expectación por conocer el reemplazo de 'El Rosco' se reflejó en un desorbitado 26,1% de cuota de pantalla y más de dos millones de seguidores para el tramo concreto en el que debutó una prueba que, como ya valoramos, supone una total reinvención de 'Pasapalabra'; con una dinámica que preserva la esencia y la emoción del formato predecesor pero que, más a su favor, aporta novedades que la hacen doblemente compleja para el concursante y más visual y jugable de cara al telespectador.

👊 ARRASA @PasapalabraA3, con su NUEVA Y DIFERENTE prueba final!!



📢 21.9% de share y 2.7M de espectadores únicos



🥇 LÍDER ABSOLUTO. Mejor dato desde febrero!



Termina, como siempre, rozando el 30% de share...#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Nw1jiAxBw4 — Dos30' (@Dos30TV) June 20, 2026

Además, 'AlaZ', que en su franja de emisión se impuso a la siguiente opción en 15 puntos, se elevó en su minuto final (21:02 horas) hasta un apoteósico 28,3% de share y casi 2,3 millones de televidentes, siendo el minuto de oro de la jornada. Otro indicador muy significativo es que este nuevo clímax mejora en tres puntos el resultado que 'El Rosco' venía promediando en esta temporada. Al menos, en su primer pase.



Indiscutiblemente, las cifras alcanzadas son espectaculares y demuestran el enorme poderío de 'Pasapalabra' más allá de 'El Rosco', ahora en manos del grupo Mediaset. No obstante, el interés y la curiosidad por ver cómo resolvía Antena 3 este entuerto inédito era esperable en cierta medida en el primer programa.

Por tanto, aún es prematuro sacar conclusiones y habrá que seguir la evolución en los próximos días para confirmar si, efectivamente, el cambio ha sido para mejor y si la audiencia acoge 'AlaZ' con más atención y afecto del ostentado por el ya extinto 'Rosco'. Eso sí, las primeras impresiones fueron satisfactorias, lo cual permite inferir que Atresmedia ha salvado este escollo con maestría.

Análisis del rendimiento del día 1 de la nueva era de 'Pasapalabra' gracias a un informe elaborado en exclusiva por Dos30':

En primer lugar, por targets de edad, el concurso arrolló en mayores de 65 años con un 27,9% de share. Este segmento de población aportó más de un millón de espectadores al cómputo global (1,6 millones). También fue destacable el dato en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 18% o en adultos (45-64 años) con un 15,5%.

En cuanto a la curva minuto a minuto, fue vertiginosa. La emisión arrancó en un 18,7% y se disparó a un 28,3% en su último minuto (21:02h), que fue el más visto y el que alcanzó la cuota máxima. En la gráfica que adjuntamos a continuación se observa la empinada subida desde las 20:40 a las 21:02 horas.

Por último, en lo que respecta a los resultados por regiones, 'Pasapalabra' y su 'AlaZ' arrasaron en Castilla-La Mancha (28,7%), Euskadi (26,3%), Madrid (24,5%), Andalucía (23,7%), Comunidad Valenciana (23%) o Aragón (22,3%). En todos estos ámbitos se situó por encima de la media nacional (21,9%). Destacables fueron también las métricas firmadas en Galicia (21,4%), Canarias (20,9%) o Castilla y León (20,3%).