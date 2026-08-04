'Supervivientes All Stars' anuncia nuevas pistas de su 3ª edición y se descubre a una de sus concursantes

Telecinco sigue calentando motores para el estreno de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars', que llegará a la cadena el próximo mes de septiembre. Tras lanzar diferentes promos con Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda, ahora la cadena ha empezado a emitir otro anuncio en el que aparecen los tres presentadores.

Así, Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda repetirán como presentadores de la edición más extrema del reality de aventuras con el presentador al frente de las galas de los jueves y previsiblemente de 'Tierra de nadie' los martes mientras que Sandra Barneda seguirá al frente de los debates de los domingos. Por su parte, María Lamela repetirá como conductora desde Honduras tras su debut en 'Supervivientes 2026'.

En esta promo, los tres presentadores avanzan algunas de las claves de 'Supervivientes All Stars' y lanzan un aviso a las "leyendas" que volverán a Honduras en busca de una nueva oportunidad. "Vuelven las estrellas que marcaron la historia de la aventura más extrema de la televisión", empieza destacando María Lamela. "Aunque nada será como esperan", añade la presentadora.

Y es que Telecinco insiste con el claim de "cambia el juego" para esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. "Nadie les va a regalar nada. Tendrán que ganárselo", advierte Jorge Javier Vázquez. "Sin ayudas, sin posibilidad de vuelta atrás", añade al respecto Sandra Barneda. "Vuelven los temporales, el hambre, las picaduras", sentencia María Lamela en este anuncio.

CAMBIA EL JUEGO 💥

SIN AYUDAS😱



Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda ya están preparados para recibir a nuevas leyendas



Muy pronto, S|V All Stars 2026 en @telecincoes pic.twitter.com/mlGKlLr7AH — Mediaset España (@mediasetcom) August 4, 2026

La pista que demuestra el fichaje de Ivana Icardi por 'Supervivientes All Stars'

Al igual que en las anteriores promos, en esta se pueden ver las piernas y los pies de algunos de las leyendas que volverán a participar en el reality producido por Cuarzo. Y gracias a eso, las redes sociales han descubierto la identidad de una de las famosas que será concursante del programa. Y es que gracias al tatuaje de una corona que tiene en el empeine de uno de sus pies algunos han sabido que se trata de Ivana Icardi.

Así, la influencer y hermana del futbolista Mauro Icardi volverá a probar suerte como concursante de 'Supervivientes All Stars' tras su paso por la edición de 2020, en la que coincidió con Hugo Sierra, la ex pareja de Adara Molinero, y con quién tuvo una hija. En aquella edición quedó en séptima posición y posteriormente la pudimos ver en la segunda edición de 'GH DÚO' formando pareja con Luca Onestini y donde fue la quinta expulsada.