'Sueños de Libertad', avance del capítulo 619 del miércoles 5 de agosto: el órdago de Andrés a Gabriel y una pregunta comprometida

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales en sus tramas tras la vuelta de Bianca, la marcha de Marisol tras su aborto y el delicado futuro de la fábrica por las nuevas fórmulas de los perfumes por petición de Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Tasio le propusiera llegar a un acuerdo con Floral tras la negativa de Gabriel de que La Industrial sea el proveedor de las Perfumerías, Damián se replantea la propuesta de su hijo sobre todo a raíz de que Digna también apoye la idea de Tasio.

Doña Clara le hace una oferta inesperada a Paula y le propone que le acompañe en su viaje por Europa después de que la amiga con la que iba a viajar se haya roto la cadera.

Nieves convence a Pablo y ambos acuden a visitar a Marisol para despedirse de ella antes de marcharse a casa con sus padres y Pablo no duda en pedirles perdón tanto a la joven como a su mujer por el daño que les ha hecho y le desea que sea muy feliz. Y en la cantina, Mabel propone hacer cambios con sus nociones de interiorismo pero a Salva no le convencen.

En la fábrica, Andrés se encara con Gabriel por su actitud con la duquesa de Valdezarza y haber metido a las Perfumerías en un problema. Tras ello, le lanza un órdago a Gabriel y llama a Hugo Brossard para conseguir reconducir la situación. Posteriormente, le pide una cita a Valentina y ella termina aceptando.

Claudia sigue el consejo de su tía y acude a ver a Miguel al dispensario y se sincera con él sobre su historia de amor con Mateo y cómo perdió tanto a su marido como a su bebé en un accidente de coche. Por su parte, tras su última conversación con su tío, Roque no duda en hacerle una pregunta comprometida a Eduardo y le cuestiona si él es su verdadero padre.

Marta y Fina tienen una conversación sobre la propuesta de Bianca y ambas acuerdan que la fotógrafa acepte el trabajo sin que eso pueda suponer poner en riesgo su relación. Y finalmente, Beatriz consigue que Gabriel no de su brazo a torcer con la nueva fórmula de los perfumes.

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Doña Clara se enteraba de un cotilleo impactante al descubrir que Paula entró a trabajar de dependienta por petición de Tasio después de tener que despedirla por su affaire. Después la mujer era testigo de la tensión entre Paula y Tasio y no dudaba en mostrar su complicidad hacia la dependienta.

Nieves pedía a Miguel tener una conversación y él le confesaba que ha roto su relación con Claudia y ella trataba de aconsejarle sobre el amor. Por su parte, Marisol comunicaba a Damián y Manuela una inesperada decisión: se ha reconciliado con sus padres y va a regresar a su casa. Después, Damián le revelaba sus planes a Pablo para que se despida de la joven antes de marcharse.

Tras la insistencia de Begoña con que salga y pueda encontrar el amor, Beatriz le hacía una confesión impulsiva a Begoña y le revelaba que ya tiene una relación y no dudaba en enseñarle el broche que le regaló Gabriel. Y cuando él lo descubría no se lo tomaba con agrado.

Tasio le presentaba el presupuesto a Pablo para que La Industrial empiece a trabajar con las Perfumerías. Sin embargo, Gabriel se negaba a hacer negocios con La Industrial pues no está dispuesto a trabajar con su tío.

Claudia se desahogaba con su tía Manuela tras la ruptura con Miguel y le aconsejaba que le revele su pasado para que entienda que el amor es sanador. Después, Claudia también se encargaba de aconsejar a Valentina sobre su trauma con los hombres.