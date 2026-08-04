'De lunes a viernes' tira de hemeroteca y pone a Terelu Campos contra las cuerdas al desbaratar así su último discurso

'De lunes a viernes' ha arrancado la semana poniendo en un aprieto a Terelu Campos. Y es que el programa vespertino de Telecinco ha tirado de videoteca para desmontar el discurso que sostuvo la hermana de Carmen Borrego en 'De viernes' donde negó haber defendido en el pasado a su hija, Alejandra Rubio, en televisión.

"Estoy aquí por una vez en la vida para dar la cara por mi hija. ¿Cuándo he salido yo como una mamá leona?", soltó la hija de María Teresa Campos en el programa nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Al escuchar esta frase, los colaboradores no daban crédito. Especialmente indignada se mostró Lydia Lozano, ya que son numerosas las veces que su compañera había sacado las garras por su hija.

Para desmontar las palabras de Terelu Campos, 'De lunes a viernes' ha mostrado una serie de vídeos, de los seis últimos años, en los que se puede comprobar cómo, en efecto, la periodista siempre ha defendido a Alejandra en los platós de televisión. Desde su etapa como colaboradora de 'Viva la vida' hasta sus recientes apariciones en 'De viernes'.

"Ya has visto, Terelu. La videoteca no miente. Un sinfín de intervenciones dando la cara por tu hija, en una actitud de protección sobre tu cachorra que hace que desde hoy podamos referirnos a ti como la 'mamá leona' de Alejandra", finalizaba el vídeo, tirando de sentido del humor.

Terelu Campos y Carmen Borrego se enzarzan por sus hijos

Una pieza audiovisual que desmonta por completo el alegato que Terelu Campos hizo el pasado viernes en el programa de Telecinco. Allí, la colaboradora protagonizó un tenso cara a cara con su hermana, Carmen Borrego, a raíz de la polémica entre su hija Alejandra y su sobrino, José María Almoguera. Las Campos ejercieron de 'mamás leonas' de sus respectivos vástagos.

Todo comenzó a raíz de un comentario de Almoguera sobre la entrevista de su prima, en la que la calificaba de "domadora de circo, porque a todos nos manda callar". Este enfrentamiento entre los primos se ha trasladado a sus madres. Incluso Terelu confesó que, tras la Feria del libro donde firmó Alejandra, estuvo un mes sin hablar con su hermana: "Me dolió que nadie acudiera a la presentación del libro de mi hija".

Por su parte, Carmen Borrego justificó esta ausencia en un día tan especial para su sobrina y, por ende, también para su hermana: "No fui porque sabía que iba a haber tensión, que todo el mundo estaría pendiente de si nos saludábamos o no, y se iba a apartar el foco de su libro". Además, la colaboradora ha criticado que Alejandra no invitara a su primo. "José María la tenía bloqueada, y ella te la mandó a ti para que se la pasaras a tus hijos", contestó Terelu Campos, saliendo una vez más en defensa de la joven.

Al hablar sobre la relación de sus hijos, ambas coincidían en que "cuando eran pequeños se llevaban perfectamente y a diario", pero llega un momento en que "la vida les separa". Carmen no entendía por qué habían llegado a esta situación: "No sé cuál es el punto de inflexión en el que Alejandra decide que no lo quiere más en su vida". Sin embargo, su hermana revelaba cuál era ese punto: "Lo que no es verdad, no lo es, y no se puede decir que había una gran relación cuando no se hablaban".

En lo que sí estaban de acuerdo es que todo saltó por los aires con la presentación del libro de Alejandra Rubio. José María no recibió la invitación de su prima porque él la tenía bloqueada, como así reveló Carmen Borrego: "Hubo una conversación entre ellos, que terminó en una discusión en la que José María la bloqueó". Esto hizo que Alejandra no pudiera enviarle la invitación, algo que Terelu Campos considera "normal" pero que su hermana no entiende.