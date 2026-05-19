Carmen Borrego contesta si pidió el despido de Torito como colaborador de Telecinco y no deja lugar a dudas

Carmen Borrego ha regresado al plató de 'Vamos a ver' este martes dispuesta a convertirse en uno de los temas de la tertulia con su tajante respuesta a Quique Jiménez 'Torito'. La colaboradora del espacio conducido por Patricia Pardo no ha evitado reaccionar a las recientes declaraciones del comunicador, en las que ha asegurado que fue la malagueña quien "pidió su cabeza" en Telecinco tras un desencuentro en directo.

En una reciente entrevista para El Mundo, el showman ha vuelto a sincerarse sobre su etapa final en Mediaset, apuntando a la hermana de Terelu Campos como el detonante de su despido. "Borrego pidió que me despidieran porque le hice el péndulo. Yo estaba en directo y vi a esa mujer con esas patitas tan finas y su cuerpo de pollo y no sé por qué me apeteció cogerla", ha asegurado al citado medio.

Carmen Borrego se revuelve contra las acusaciones de Torito y niega estar detrás de su despido en Telecinco: "No juego con el trabajo de nadie"

Una acusación que ha caído como una bomba en el plató de 'Vamos a ver', donde Carmen Borrego no ha perdido el tiempo para contestar."En los años que llevo de profesión, que llevo muchos, no he pedido jamás el despido de nadie. Ni cuando era directora porque me cayera mal", ha asegurado la colaboradora televisiva, desmintiendo categóricamente su implicación en el cese de Torito en la cadena.

"Esta cosa de que las Campos somos de una forma que no somos. No juego con el trabajo de nadie de la misma forma que no me gustaría que jugaran con el mío", ha lamentado la colaboradora del espacio de Telecinco, recordando el incidente que vivió con el comunicador en 'Viva la vida' cuando la zarandeó en directo, generando una tensa escena.

"Las imágenes agradables no son y me hizo daño en una costilla. Lo único que hice fue pedir que se controlara. No me parece normal estar trabajando y que entre una persona y te haga esto", ha sentenciado Carmen Borrego ante Patricia Pardo y el resto de colaboradores, condenando la escena que se viralizó en redes en su día y que empañó su relación con el showman.

Aún así, se ha mantenido firme en su nula implicación en el despido de Torito de Mediaset, lanzando un claro mensaje a su antiguo compañero ante este tipo de ataques. "Si lo único interesante que tiene por contar de su trabajo en televisión es que yo pedí su cabeza y que mi madre le hizo llorar, pues qué pena de profesión tienes, hijo", ha añadido.

"Me lo he encontrado muchas veces y siempre me ha saludado. Yo alguien de quien supuestamente he pedido el despido, no la saludaría", terminaba señalando Carmen Borrego en la tertulia de 'Vamos a ver', visiblemente molesta por encontrarse una vez más en el centro de la polémica pero dando por zanjado el asunto sin extenderse con sus compañeros de sofá.