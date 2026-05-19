En la mañana de Telecinco se oye decir quién será el expulsado de 'Supervivientes 2026' esta semana

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias son los concursantes de 'Supervivientes 2026' que se encuentran nominados en la primera semana de unificación. Son cuatro grandísimos nombres de esta edición, por lo que el reality de Telecinco se enfrenta a una especie de 'final anticipada' este próximo jueves.

Los cuatro, a su manera, han sido protagonistas superlativos del concurso aventurero, y se sabe que tres de ellos con mucho respaldo del público. Alvar se ha convertido en uno de los rostros más queridos por la audiencia; al igual que Claudia, la eterna salvada; y Aratz, que ha logrado derrotar a pesos pesados como Nagore Robles o Almudena Porras.

Por eso, la intuición y los resultados de las quinielas y encuestas, entre ellas la de El Televisero, invitan a pensar que el nominado con mayores papeletas para abandonar 'Supervivientes 2026' es Gerard Arias. Parte de los espectadores le tenían ganas tras sus ataques a Claudia y, esta semana, pueden cobrarse esa sed de venganza.

Precisamente esta lectura es la que se ha puesto encima de la mesa en el programa 'Vamos a ver' de las mañanas de Telecinco. Conducido por Patricia Pardo, ha emitido un avance con los contenidos de la gala de 'Tierra de Nadie', entre los que destacará la crucial ceremonia de salvación entre Alvar, Claudia, Aratz y Gerard. Y Carmen Borrego ha dejado un claro vaticinio.

"Esta semana lo va a tener muy complicado Gerard por quién está acompañándole en la nominación", ha asegurado la colaboradora, deslizando así la expulsión definitiva del manchego en la duodécima gala de 'Supervivientes 2026' de este proximo jueves 21 de mayo.

"Me parece que Gerard nos ha dado un buen concurso, nos ha dado mucho contenido, pero al final hay cosas que no se perdonan. Ciertas cosas que ha hecho con Claudia a la gente no le han gustado", ha esgrimido Borrego, que, para rematar su intervención, ha afirmado que "la que mejor está haciendo el concurso es Maica".