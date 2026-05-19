Javier Ruiz se lleva las manos a la cabeza en TVE por cómo vinculan a Iker Jiménez y 'Horizonte' en la querella a Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el caso Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Es la noticia del día, que está abriendo los informativos y copando todos los magacines televisivos. Entre ellos, 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz en La 1 de RTVE.

El periodista ha desmontado la base y el origen de esta imputación que ha puesto en el disparadero a Zapatero: una querella de siete páginas presentada por la asociación Manos Limpias y sustentada en recortes de prensa y, sobre todo, en una entrevista al empresario y comisionista Víctor de Aldama en el programa 'Horizonte' de Mediaset que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter.

En la denuncia se recoge que José Luis Rodríguez Zapatero rescató la aerolínea Plus Ultra a cambio de un cobro de comisiones y se le adjudican delitos de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Sin embargo, la redacción refleja que el rigor de la misma es irrisorio y precisamente ahí es donde ha puesto el acento Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

Javier Ruiz desmonta el rigor de la querella contra Zapatero por como se refiere al programa de Iker Jiménez

Con sorna, el comunicador de RTVE ha analizado el "grado de rigor" de esa querella, destacando en pantalla el párrafo en el se habla de las declaraciones de Aldama en "una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez en el programa 'Horizontes' de la cadena La Sexta".

"El rigor es tal que se dice 'en un programa llamado Horizontes', cuando el programa se llama 'Horizonte'. Dicen que 'lo emite la cadena La Sexta', pero el programa se emite en Cuatro", ha desmontado, escandalizado, Javier Ruiz, poniendo así en evidencia el bajísimo nivel de tal denuncia.

"Y dicen que es recogida por un medio como 'El Debate'. Esta es la base y sobre esta base se construye algo que se eleva a clave internacional diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta de Zapatero en Pacific Bank, una cuenta sin especificar", ha continuado exponiendo el presentador sobre la precisión y la seriedad del caso. "El rigor de todo esto vuelve a basarse una vez más en Víctor de Aldama", ha ironizado para rematar.