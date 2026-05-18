Antonio Naranjo acusa a RTVE y Pedro Sánchez de censurar Eurovisión, pero la hemeroteca le deja muy mal parado

La retirada de España de Eurovisión 2026 y la decisión de RTVE de no emitir tampoco el certamen como protesta por la presencia de Israel tras el genocidio en Gaza y en plena guerra con Irán sigue generando mucha polémica. Uno de los que no ha dudado en cargar contra RTVE y el gobierno de Pedro Sánchez ha sido Antonio Naranjo.

Todo llegó después de que este sábado ninguno de los canales de RTVE emitiera la gran final de Eurovisión 2026, que ganó Bulgaria y en la que Israel volvió a quedar en segunda posición tras el voto masivo del televoto que recibió, y de que el presidente del Gobierno apoyara la decisión de la cadena pública.

Una decisión que a Antonio Naranjo no le parece bien como no dudó en dejar claro a través de un hilo en "X". "Hoy miles de hogares humildes, que no pueden salir a cenar ni ir al cine ni de conciertos, se quedarán sin ver el espectáculo familiar de Eurovisión porque un presidente deudor de terroristas, prófugos y delincuentes, quiere dar lecciones de derechos humanos contra Israel", empezó diciendo el presentador de Telemadrid.

"Deberle el puesto a Otegi, recibir felicitaciones de Hamás y parabienes de los ayatolás e ir de campeón de la humanidad no es compatible. Y fastidiar la noche a los españoles para hacerse propaganda, le define a él. Dicho lo cual, una pena que no estén allí ni España ni Portugal", siguió diciendo.

Hoy miles de hogares humildes, que no pueden salir a cenar ni ir al cine ni de conciertos, se quedarán sin ver el espectáculo familiar de Eurovisión porque un presidente deudor de terroristas, prófugos y delincuentes, quiere dar lecciones de derechos humanos contra Israel. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) May 16, 2026

Posteriormente, el también colaborador de Mediaset no dudó en cuestionar además el mensaje que emitió RTVE justo al arranque del Telediario como respuesta a la no emisión de Eurovisión. "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina" se pudo leer en La 1.

Rescatan las críticas de Antonio Naranjo a Eurovisión y denuncian su hipocresía

Tras ver dicho mensaje, Antonio Naranjo siguió atacando a RTVE. "Mensaje de Hamás, Bildu y los ayataloás, reproducido por TVE, agradeciendo a Sánchez que censure a España en Eurovisión", expuso en su cuenta de "X".

Sin embargo, todas estas críticas de Antonio Naranjo a RTVE y al gobierno de Sánchez por la retirada de España de Eurovisión y por no ofrecer el festival se le han vuelto en contra. Y es que son muchos los que no han dudado en desmontar al periodista rescatando los mensajes que escribió en años pasados criticando al festival tachándolo de "friki".

A ver si se aclara Sr. Naranjo. Eurovisión es un espectáculo familiar o un lugar de frikis y cuñados? pic.twitter.com/SeDPHEDqqf — Carki06 (@carki006) May 16, 2026

Señor Antonio, ahora somos hogares humildes pero antes éramos frikis ¿no? https://t.co/gUGoJlRb5r pic.twitter.com/nY1SPYBEgp — Ταμάρα 🇬🇷 🎲 | Satti's version 🇰🇷 (@fairytalesc) May 17, 2026

No es que sea tonto, es que es malo https://t.co/vl2jWVOjfv pic.twitter.com/Uq5BiBxUfd — Ręïvãj (@Nomellam0Javi) May 16, 2026