Pedro Ruiz denuncia lo visto en la final de Eurovisión 2026 y se suma a la teoría del voto fraudulento de Israel

El actor y presentador Pedro Ruiz ha querido dar su visión de lo sucedido en la final de Eurovisión 2026 con la victoria de Bulgaria y el segundo puesto de Israel. Una final del festival que conmemoraba su 70 aniversario con la ausencia de cinco países como España, Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia.

Bulgaria dio la sorpresa al convertirse en la ganadora de Eurovisión 2026 gracias a la canción "Bangaranga" de Dara con 516 puntos tras haber sido tanto la favorita de los jurados profesionales como del televoto pese a que no era una de las favoritas.

Mientras que Israel, se quedó de nuevo en segunda posición con 343 puntos, fundamentalmente gracias al apoyo del público con un televoto que volvió a demostrar estar contaminado por las campañas fraudulentas del país gobernado por Netanyahu pues fue el tercero más votado con 220 puntos mientras que los jurados dejaron a Noam Betton octavo con 123 puntos.

Unas horas después de la celebración de la final del festival más polémica de la historia, Pedro Ruiz no ha dudado en usar su cuenta de "X" para dar su sentencia como ha solido hacer cada año.

"Nos ahorramos el Festival de Eurovisión", empieza diciendo en lo que parece hacer referencia a que no vio el festival. Algo de lo que no se arrepiente visto que después se suma a las críticas por el voto fraudulento gracias a campañas masivas como las de Israel, que la UER había prohibido en esta edición.

"Ganó Bulgaria. Israel fue segunda. La verdad es que no produce ninguna credibilidad la manera de votar. La digitalización de todo aumenta las sospechas", concluye Pedro Ruiz.