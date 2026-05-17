Juan del Val verbaliza lo que muchos creen sobre el resultado de Israel en el televoto en Eurovisión 2026: "Tiene pinta de amaño"

Este sábado, 16 de mayo, se ha celebrado en Viena la 70ª edición del Festival de Eurovisión con Israel a punto de hacerse con la victoria por segundo año consecutivo. Este domingo, en 'La Roca' han analizado lo ocurrido la noche anterior, y Juan del Val ha vuelto a ser el más claro a la hora de dar su opinión al respecto.

Bulgaria consiguió finalmente, y por sorpresa, el ansiado Micrófono de Cristal, pero ante un Israel que le estuvo pisando los talones durante todas las votaciones. Fue el televoto el que a punto estuvo de darle el triunfo al país hebreo, como ya ocurriera el año pasado, lo que ha vuelto a despertar los rumores de un posible amaño.

Y es que precisamente esta semana, una investigación del New York Times desvelaba que Israel invierte cientos de miles de euros en campañas para que les voten en el festival, algo completamente prohibido por la normativa. Según este medio, el Gobierno de Netanyahu se habría dejado al menos 800.000 euros en campañas institucionales de voto masivo.

Juan del Val, contundente sobre el resultado de Israel

Juan del Val en 'La Roca'.

En 'La Roca', se han hecho eco de esta noticia, algo que parece apoyar Juan del Val. "Habrá datos, nosotros no los tenemos, pero tiene toda la pinta de amaño", ha sentenciado el escritor, dando así a la razón de quienes cuestionan el gran resultado de Israel en el televoto.

Además, en el programa de La Sexta también han recordado que este año España no ha participado como protesta por la presencia del país genocida, como tampoco lo han hecho Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia. Por el contrario, han vuelto a participar Bulgaria, Moldavia y Rumanía. Según 'La Roca', "muchos periodistas y personas expertas apuntan que está detrás de esta vuelta el capital israelí. Es decir, supuestamente Israel habría empujado a que volvieran a participar estas tres".

"Pero no habría sido una buena táctica porque quien habría ganado es Bulgaria. Si no hubiera estado Bulgaria, habría ganado Israel", ha recordado Nuria Roca. Acto seguido, han mostrado un gráfico reflejando que los países que han entrado nuevos han quedado en las primeras posiciones. "¿Casualidad? Pues que cada uno saque sus conclusiones", aseguran desde 'La Roca'.

A continuación, han mostrado las imágenes de los abucheos de los asistentes al representante israelí durante su actuación. "Vota tan pocas personas que el año pasado dimos los 12 puntos del televoto a Israel, con 500 personas que hayan votado 20 veces cada uno de ellos, que es el máximo que se puede, ya tendríamos estos resultados. O sea que Israel hace una campaña para que unas 500 personas voten 20 veces, que es muy poco", explican desde el programa presentado por 'La Roca'.