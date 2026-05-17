Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 18 al 22 de mayo con el destino del hijo de Adriana y un secreto en la serie de RTVE

'Valle Salvaje' vive un momento decisivo en algunas de sus tramas con la verdad sobre el hijo de Adriana así como el plan de Leonor y su hermana Rosalía tras su llegada a palacio. Por otro lado, varios grandes secretos podrían salir a la luz poniendo en jaque a los Gálvez de Aguirre.

Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos del lunes 18 al viernes 22 de mayo:

Avance del capítulo 417 de 'Valle Salvaje' del lunes 18 de mayo

Dámaso, Luisa y Bárbara en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara y Luisa descubren que alguien les ha escuchado hablar del hijo de Adriana cuando valoraban contárselo a Rafael.

Después de que Matilde notara a su bebé, Pepa confirma que algo se mueve en la tripa de la doncella y por ende el embarazo es real. Tras ello, Benigna le confiesa a Victoria que Matilde cree que tiene un bebé en sus entrañas y le advierte de que tiene que decirle algo importante.

Mercedes no duda en decirle a Dámaso que siente que siempre le cuenta la verdad a medias y que hay algo que le esconde y no se reprime en preguntar si fue él quién mató a los bandidos que supuestamente les atacaron en la calesa a él y Victoria.

Por su parte, Braulio sigue las órdenes de su madre y le pregunta a Atanasio si le resulta difícil llevar la contabilidad del ducado y él le asegura que tiene que ser muy preciso y le muestra el libro de cuentas del palacio.

Leonor le pregunta a Francisco y Pepa si no hay nada que pueda hacer para tratar de recuperar la confianza de Rafael y que le permita volver a cuidar de María.

Avance del capítulo 418 de 'Valle Salvaje' del martes 19 de mayo

Braulio enseña a su madre la prueba de que José Luis les engañó desde el principio.

Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María, pero Rafael toma una decisión inesperada sobre ella y Rosalía. Y al fin, se revela quién está detrás de Pura y Petra… ¿pero con qué propósito?

Avance del capítulo 419 de 'Valle Salvaje' del miércoles 20 de mayo

Pura y Petra reciben las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana. En la Casa Grande, Rosalía se gana la simpatía de Martín, quien logra unirse a la celebración de la casa pequeña.

Mientras, Enriqueta manipula a Alejo y culpa a Domingo de su fatal destino. ¿pero hasta qué punto miente?

Avance del capítulo 420 de 'Valle Salvaje' del jueves 21 de mayo

Petra comienza a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana... Mientras, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María.

Y Hernando informa a José Luis: un gran secreto ha salido a la luz. ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre?

Avance del capítulo 421 de 'Valle Salvaje' del viernes 22 de mayo

Rosalía aprovecha una salida de Rafael para estar con su hija. Mientras, Dámaso comunica a las parteras un cambio de planes con el bebé.

A su vez, Braulio reprocha a su madre su pasividad y Enriqueta, decidida, se planta ante José Luis. ¿Qué consecuencias traerá su desafío?