La cuenta atrás para el último gran golpe de 'Berlín' ya ha terminado. Netflix ha estrenado este fin de semana 'Berlín y la dama del armiño', la segunda y definitiva temporada del spin-off de 'La casa de papel', que traslada a la banda hasta Sevilla para ejecutar un nuevo atraco marcado por el arte, la traición y la venganza. "Es un trabajo muy largo, muchos meses de rodaje y bueno, aquí estamos, ya a partir de ahora es del público", nos resume Tristán Ulloa sobre una entrega que promete ser "más cañera", en palabras de Julio Peña Fernández. "Hay armas, hay sangre. Más caña tendrá", nos ha adelantado el actor sobre una temporada que, según Begoña Vargas, no dará tregua al espectador: "No te vas a aburrir. Hay todo el rato inputs y cambios de guion que te van a hacer querer ver otro capítulo".
Con casi diez años de historia a sus espaldas, el universo de 'La casa de papel' sigue enfrentándose a un fandom tan fiel como exigente. "Pertenecer a un universo así, con este amor por el proyecto y por los personajes, es un orgullo", nos asegura Joel Sánchez, mientras Michelle Jenner nos reconoce el "vértigo" inicial de incorporarse a una saga de dimensión global. Aun así, el reparto defiende haber encontrado su propio espacio dentro de la franquicia. "La primera temporada yo creo que les gustó, esta es más cañera y os va a gustar más", nos insiste Julio Peña. Y en pleno cierre de la etapa de Pedro Alonso como Berlín, la aparición de Álvaro Morte en esta despedida ha sido interpretada como "un regalo muy bonito para los fans", en palabras de Tristán Ulloa.
Pero aunque 'Berlín' llegue a su final, la revolución no termina. Netflix ya trabaja en nuevas historias ambientadas en el universo de 'La casa de papel', y el propio reparto se presta al juego de imaginar quién podría liderar la próxima banda. "Estamos abiertos a lo que sea", nos asegura Michelle Jenner, mientras Joel Sánchez fantasea con "un Berlín joven ya maquinando las cosas". Más prudente se muestra Inma Cuesta, que nos admite que "claro que podría", aunque no lo tiene "en sus planes", y Begoña Vargas duda de las capacidades de Cameron para asumir el mando: "Tiene mucho TDAH, está siempre a una cosa y a otra". Entre bromas y candidaturas improvisadas, la saga deja claro que todavía tiene recorrido más allá de la despedida de Pedro Alonso, que cierra el ciclo "con todo el agradecimiento" tras nueve años y medio viviendo "en el asombro" de un fenómeno global.
Llega esta segunda temporada de Berlín a Netflix. ¿Cómo estáis?
TRISTÁN ULLOA - Pues muy excitado y muy contento de estar aquí. La verdad es que es un trabajo muy largo, muchos meses de rodaje y bueno, aquí estamos, ya a partir de ahora es del público.
INMA CUESTA - Ha sido un auténtico regalo, ha sido precioso. Con el vértigo de entrar en una serie con la dimensión que tienen 'Berlín' y 'La Casa de Papel', con ese éxito a nivel global, con vértigo, pero con muchas ganas, y luego, pues la verdad es que he podido disfrutarlo, que me ha encantado.
JULIO PEÑA- Muy bonito. La verdad es que se siente muy bien. Estamos todos muy felices y además contentos de estar juntos. Siempre lo disfrutamos mucho.
El público de 'La Casa de Papel' es muy exigente. El año que viene esta saga cumple 10 años, ¿cómo es para vosotros adentrarse en este universo?
JOEL SÁNCHEZ - Pues pertenecer a un universo así con este fandom, con este amor por el proyecto, por los personajes que están en él. Es un orgullo, la verdad.
MICHELLE JENNER- Al principio puede dar un poco de vértigo. Pero los creadores, los guionistas son tan talentosos que ya empiezas trabajando con un material increíble y lo que hay que hacer es apostarlo todo como siempre, dar lo mejor de uno mismo y disfrutar.
JOEL SÁNCHEZ - Y disfrutar, que sobre todo en cualquier profesión si no disfrutas de la profesión no vas a llegar al resultado máximo, yo creo.
TRISTÁN ULLOA - Es un público muy exigente. Es un público que cuando hablábamos de hacer un spin-off de 'Berlín' nos miraron con cierto escepticismo y han sido muy duros, y algunos conmigo pensando que yo venía aquí a hacer algo, a quitar algo, a alguien, no. Ahí está Álvaro. Álvaro y yo nos llevamos estupendamente. Damián, el profesor, se llevan muy bien. Así que no os preocupéis.
BEGOÑA VARGAS - Si ya bastante presión te pone uno como para estar pensando en qué pensarán los demás. Y eso no hay nada que hacer con eso, así que yo lo hago lo mejor que sé. Le he dado el 100 % de mí. Si les gusta, genial y si no, no se puede hacer nada.
JULIO PEÑA - Sí, sí, pero es un público exigente, pero creo que les ha gustado. La primera temporada yo creo que les gustó, esta es más cañera y os va a gustar más.
PEDRO ALONSO - Estoy agradecido. Estoy muy agradecido de todo lo que me ha pasado en estos nueve años y medio. He vivido en el asombro, nadie me podía haber preparado para lo que ha pasado, he procurado surfearlo con todo el amor, con todo el compromiso, y ahora quiero soltarlo con todo el agradecimiento que siento. Ha sido un sueño, pero la vida es evolución y he sentido que tenía que soltar para poder seguir creciendo. No tiene nada que ver con el cálculo. Y poner el broche final en Sevilla es un lujo.
Y además, se ha unido Álvaro Morte a esta segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño'
PEDRO ALONSO - Sí, ha sido muy lindo, muy lindo, me siento bien.
TRISTÁN ULLOA - Es un guiño, yo creo que ha sido un gesto muy bonito, sobre todo para todos estos fans tan apasionados de 'La Casa de Papel'. Creo que ha sabido conceder algo, un regalo muy bonito para ellos.
Y también es un buen cierre, porque ya no va a haber más temporadas de 'Berlín'.
TRISTÁN ULLOA - Sí, hay que saber decir adiós y creo que Pedro lo ha hecho muy bien.
¿Os veríais como cabeza de banda, como líderes?
JOEL SÁNCHEZ - Yo hago Berlín joven. Berlín adolescente ya maquinando las cosas, ya encantadísimo.
MICHELLE JENNER - Estamos abiertos a lo que sea.
IMNA CUESTA - Yo no soy yo la que tiene que decir eso, yo claro que podría, pero no lo tengo en mis planes.
BEGOÑA VARGAS - Yo no sé, como personaje Cameron, yo no sé si realmente ella sería capaz de llevar a la banda. Tiene mucho TDH, está siempre a una cosa a otra, no sé si se centraría. No lo veo tan claro.
JULIO PEÑA - No sé si Roi sería muy buen líder. Un poco demasiado temperamental. Se escapa muy rápido la energía. Yo creo que puede ser. A lo mejor sería un buen líder.
¿Cómo nos va a sorprender esta nueva temporada?
BEGOÑA VARGAS - Os va a sorprender porque evidentemente, como bien sabéis, esta casa hace muchas cosas en una misma temporada. Entonces no te vas a aburrir. Hay todo el rato inputs y cambios de guion que yo creo que te van a hacer querer ver otro capítulo, otro capítulo.
JULIO PEÑA - Yo creo que es muy diferente a la primera en el sentido de que la primera es un poco más blanca, tenemos un poco más light y esta de repente se acerca un poco más a lo que es 'La Casa de Papel' o más cañera. Hay armas, hay sangre. Más caña, más caña tendrá.
¿Qué valoración haces después de nueve años y medio? ¿Tienes cierto miedo de que se te encasille en el universo de 'La Casa de Papel'?
PEDRO ALONSO - Mira, he escrito, he publicado, también en prensa. He dirigido una serie, la he producido, vengo de rodar en Latinoamérica, me voy a rodar en inglés en Egipto, estoy yo como para quejarme. No tengo miedo, estoy muy agradecido, la vida es estar presente y además la vida se está portando muy bien conmigo, así que estoy muy agradecido.
