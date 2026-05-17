RTVE, La Sexta, Antena 3 y Telecinco alteran su parrilla habitual del domingo por la cobertura de las elecciones de Andalucía

Este domingo 17 de mayo los andaluces están llamados a las urnas para elegir a los representantes de la nueva legislatura de la Junta de Andalucía en unos comicios que pueden suponer también un antes y un después de cara a las elecciones generales previstas para 2027.

Por ello, todas las cadenas de televisión se vuelcan este domingo con diferentes programaciones especiales alterando así su programación habitual para ofrecer todos los detalles en directo del cierre de los colegios electorales así como del recuento.

Tanto La 1 como La Sexta se volcarán una vez más con especiales informativos durante toda la noche mientras que Antena 3 alterará la emisión de 'Una nueva vida' y Telecinco hará lo propio con 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

La 1: especial con Alejandra Herranz y Pepa Bueno

Tras ofrecer avances informativos a las 9:00, coincidiendo con la apertura de los colegios, y a las 13:55 horas, con el dato de participación y las principales claves de la jornada cortando la emisión de 'D Corazón' con Marc Sala desde Sevilla, La 1 arrancará su programación especial a las 19:45 horas.

A esa hora arrancará en La 1 y el Canal 24 horas el especial informativo 'Andalucía decide'. El análisis de la jornada y todos los datos se ofrecerán desde dos escenarios: las Reales Atarazanas de Sevilla, con Pepa Bueno, y el Estudio 5 de Prado del Rey (Madrid), con Alejandra Herranz. RTVE desplegará toda su capacidad informativa con conexiones en directo desde las sedes de los principales partidos, colegios electorales y distintos puntos de interés.

Un especial que alterará la emisión de 'Aquí la tierra', que se verá reducida este domingo, así como de La película de la semana, que dejará su hueco al cine con la emisión de 'Malditos bastardos' una vez concluye el especial en torno a las 23:00 horas.

Antena 3: especial con Matías Prats y Mónica Carrillo

Tras ofrecer avances informativos a las 11:00 y a las 13:00 horas, 'Antena 3 Noticias' emitirá un especial informativo con Matías Prats y Mónica Carrillo justo después de la segunda edición a partir de las 21:45 horas en el que se contará con analistas como Pilar Velasco y Francisco Marhuenda y que se prolongará hasta las 22:30 horas, hora a la que arrancará el nuevo episodio de 'Una nueva vida'.

No obstante, la emisión de la serie turca se verá alterada de nuevo para la emisión un nuevo boletín informativo aportará los resultados definitivos de los comicios en Andalucía, así como las reacciones de las principales formaciones políticas.

Telecinco: especial informativo con Carlos Franganillo y María Casado que recortará 'Supervivientes'

Por su parte, Telecinco será la cadena que menos modifique su programación aunque si hará un especial de 'Informativos Telecinco' a partir de las 21:00 horas con Carlos Franganillo junto a María Casado, que ofrecerá los primeros datos del escrutinio e información sobre el desarrollo de la jornada electoral, con conexiones con los equipos desplazados a los principales puntos informativos de Andalucía y a las sedes de las distintas formaciones políticas.

Por otro lado, alrededor de las 23:00h, cuando el recuento de votos esté prácticamente concluido, Carlos Franganillo ofrecerá una primera lectura de resultado de las elecciones en un avance de 'Informativos Telecinco' cortando la emisión de la gala de 'Supervivientes' que conduce Sandra Barneda.

La Sexta: especial 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras y Ana Pastor

Junto a las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Andalucía), la cadena emitirá a partir de las 21:00 horas el especial 'ARV Objetivo: Elecciones Andalucía', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras, y con la participación de Ana Pastor.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Iván Redondo, Santiago Martínez Vares, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos.

Por si fuera poco, este especial de 'Al rojo vivo' contará también con el exdirector de gabinete de Pedro Sánchez y consultor político Iván Redondo. Además estarán presentes el periodista de 'la Sexta Noticias' Rodrigo Blázquez y el presentador de 'la Sexta Xplica' José Yélamo.

'ARV Objetivo: Elecciones Andalucía' prestará especial atención a las implicaciones del resultado andaluz a nivel nacional y cómo puede influir en la situación del Ejecutivo, en el futuro de María José Montero y en la relación entre PP y Vox en función del resultado de las urnas.