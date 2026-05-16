La Sexta levanta su programación habitual del domingo y retrasa un estreno por la cobertura de las elecciones de Andalucía

Tras concluir la séptima temporada de 'Lo de Évole' y tras ofrecer reposiciones el pasado domingo, este domingo La Sexta cambia su programación de prime time con motivo de las elecciones autonómicas de Andalucía retrasando por ahora el estreno de la nueva temporada de 'Anatomía de' con Mamen Mendizábal.

Así, este domingo 17 de mayo, La Sexta se volcará una vez más con las elecciones. Junto a las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Andalucía), la cadena emitirá a partir de las 21:00 horas el especial 'ARV Objetivo: Elecciones Andalucía', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras, y con la participación de Ana Pastor.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Iván Redondo, Santiago Martínez Vares, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos.

Por si fuera poco, este especial de 'Al rojo vivo' contará también con el exdirector de gabinete de Pedro Sánchez y consultor político Iván Redondo. Además estarán presentes el periodista de 'la Sexta Noticias' Rodrigo Blázquez y el presentador de 'la Sexta Xplica' José Yélamo.

'ARV Objetivo: Elecciones Andalucía' prestará especial atención a las implicaciones del resultado andaluz a nivel nacional y cómo puede influir en la situación del Ejecutivo, en el futuro de María José Montero y en la relación entre PP y Vox en función del resultado de las urnas.

Así queda la programación de La Sexta este domingo 17 de mayo: