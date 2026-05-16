Hoy y todo el fin de semana en RTVE: La 1 altera su parrilla de tarde por la emisión de la trilogía original de 'Star Wars'

RTVE lleva varias semanas anunciando que iba a emitir la trilogía original de 'La guerra de las galaxias' tras arrebatarle los derechos a Mediaset, que ha sido quién ha emitido en los últimos años la saga. Ahora por fin ha llegado el día para poder ver las tres primeras películas de 'Star Wars'.

Aprovechando el próximo estreno en cines de la última película de la franquicia, 'The Mandalorian & Grogu', La 1 emitirá este sábado 16 y domingo 17 de mayo 'Episodio IV: Una nueva esperanza', 'Episodio V: El Imperio contraataca' y 'Episodio VI: El retorno del Jedi'.

Lo hará dentro del bloque temático que TVE ha decidido llamar "Que La 1 te acompañe" volviendo a demostrar su apuesta por ciclos temáticos de cine tras ofrecer otras sagas como 'Indiana Jones' o 'James Bond'.

Este sábado, La 1 emitirá en su tarde tanto el Episodio IV como el Episodio V provocando que la cadena pública haya decidido alterar su programación cancelando 'Cine de barrio' y emitiendo en su lugar una versión extendida de 'Aquí la tierra'. Mientras que el domingo llegará el turno del Episodio VI.

Llega a @La1_tve , 'Star Wars', la trilogía original.



🔸Sábado 16 de mayo, doble sesión desde las 15:50 horas

🔸Domingo 17 a las 15:50 horas también en #RTVEPlay#SomosCine pic.twitter.com/1E7bFyVLQ0 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 15, 2026

'Episodio IV: Una nueva esperanza' (Sábado 16 de mayo a las 15:55 horas)

Cartel de 'Star Wars: Una nueva esperanza'

El ciclo arranca con la película que transformó para siempre el cine de ciencia ficción. En 'Una nueva esperanza', dirigida por George Lucas y estrenada en 1977, Mark Hamill interpreta a Luke Skywalker, un joven granjero del planeta Tatooine cuyo destino se tuerce el día en que detecta un mensaje de socorro de la Princesa Leia, a quien da vida Carrie Fisher.

Junto al carismático contrabandista Han Solo (Harrison Ford), el sabio Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) y los inseparables C-3PO y R2-D2, Skywalker se embarca en una misión que enfrentará a la Alianza Rebelde con el temible Imperio Galáctico y su arma definitiva: la Estrella de la Muerte. Al otro lado (oscuro), uno de los villanos más icónicos de la gran pantalla: Darth Vader. La película ganó seis premios Óscar y fue nominada a diez, entre ellos, el de Mejor película.

'Episodio V: el imperio contraataca' (Sábado 16 de mayo a las 17:55 horas)

Fotograma de 'El imperio contraataca'

El Imperio responde con un ataque devastador contra los rebeldes en el planeta helado Hoth, lo que obliga a los héroes a separarse. Luke viajará hasta el remoto y pantanoso planeta Dagobah para entrenarse con el maestro Yoda, mientras Han Solo y la Princesa Leia huyen a las nubes de Bespin.

Irvin Kershner fue el encargado de dirigir la secuela de la historia de George Lucas en 1980, para la crítica y el público, la mejor película de toda la saga. 'El Imperio contraataca' contiene la que, por aquel entonces, se consideró la escena más inesperada de la historia del cine. Un clásico.

'Episodio VI: el retorno del Jedi' (Domingo 17 de mayo a las 15:55 horas)

Imagen oficial de 'El retorno del Jedi'

Richard Marquand dirigió en 1983 la última película de la trilogía original. El cierre tiene de todo: la batalla final contra el Imperio, el rescate de un Han Solo atrapado por Jabba el Hutt, el enfrentamiento definitivo entre Luke y Darth Vader ante el Emperador Palpatine… y la memorable aparición de los Ewoks. 'El retorno del Jedi' es el broche de oro de una saga que, más de cuarenta años después, sigue acompañando con toda su fuerza a varias generaciones.