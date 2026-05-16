'Tu cara me suena' barre en audiencias: Acentúa la debilidad de 'De Viernes' y lleva al desastre a la oferta de La 1 de RTVE

'Tu cara me suena' disparó sus registros de audiencia este viernes 15 de mayo en Antena 3 firmando su mejor resultado en cuota de pantalla de la temporada, con un 21,6%, y reuniendo a más de 1,7 millones de telespectadores de media.

Se trató de una destacada subida respecto a la semana anterior (18,5%) de 3,1 puntos porcentuales y 284.000 seguidores para una gala que acabó coronando a la actriz Cristina Castaño como ganadora de la noche con su imitación de Rigoberta Bandini.

🎤 Enorme lo de #TuCaraMeSuena al subir ayer hasta un grandísimo 21.6% de share en pleno prime time del viernes de @antena3com



🎤 LÍDER ABSOLUTO @TuCaraMSuena con 1.7 millones de espectadores y 4.4 millones de contactos únicos durante su emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Kf1KebvbYg — Dos30' (@Dos30TV) May 16, 2026

El talent show de Atresmedia y Gestmusic no tuvo rival y lideró sin oposición alguna. Su competidor directo, 'De Viernes' en Telecinco, continuó su retroceso en audiencias con un escueto 10% de share y sin llegar siquiera a los 800 mil espectadores debido al poco interés mediático de sus invitados.

El programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona se reafirmó en su peor momento desde finales de enero. Aun así, retuvo el doble dígito y no presentó dificultades a la hora de superar la media de la cadena en el día, que fue de un 9,1%.

🪩 Anoche #DeViernes congregó a una media de 782.000 espectadores frente al televisor de inicio a fin



🪩 10% de share para @deviernestv que se eleva hasta los 3.8 millones de espectadores únicos y +9.9% de plusvalías con @telecincoes #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hfVutTMpj9 — Dos30' (@Dos30TV) May 16, 2026

No obstante, el gran desastre de la noche lo encontramos, un viernes más, en La 1 de RTVE, que se hundió en su apuesta por el cine con un 6,8% para el largometraje 'Los odiosos ocho'. Después, la cinta 'Camino a la desesperación' anotó un pírrico 4,2%. Cifras que contrastan con el cómputo global de la jornada, que rozó el 11%.

Así las cosas, la quinta entrega de 'Tu cara me suena 13', que actuó como una apisonadora, aventajó a Telecinco en 11,4 puntos y a la cadena pública en hasta 15,3 puntos. Un barrido absolutamente impresionante al alcance ya de muy pocos formatos.

Por último, en cuanto a las cadenas secundarias, Cuatro superó nuevamente a La Sexta: 'Equipo de investigación' se conformó con un 5,9% de cuota de pantalla y el Blockbuster ganó el pulso con un 7,1%.