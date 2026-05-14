Golpe de timón con las audiencias de 'La noche de Aimar' en La Sexta, que marca récord con El Gran Wyoming

'La noche de Aimar', el programa de entrevistas de La Sexta en la noche del miércoles con el inconfundible sello del reconocido periodista Aimar Bretos, ha revertido su complicado inicio en audiencias y, en su tercera semana en antena, ha registrado récord con un gran 7,7% de cuota de pantalla y más de 600 mil telespectadores de media.

Se trata de un máximo histórico, dentro de su aún breve recorrido televisivo, y de un balón de oxígeno que se traduce en 3,3 puntos de crecida respecto a la semana anterior, cuando obtuvo un flojo 4,4% de share; un registro parecido al de su mal debut del pasado 29 de abril. En este caso, promedió un ínfimo 4%.

CRECE #LaNocheDeAimar y firma MÁXIMO en el prime time de @laSextaTV



🟢 Firma un 7.7% de share y una media de 609.000 espectadores



🟢 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/7diQKs4JUu — Dos30' (@Dos30TV) May 14, 2026

Y en esta fuerte subida hay una razón: la entrevista a El Gran Wyoming, un rostro muy consolidado y querido entre el público de La Sexta, que impulsó el rendimiento de 'La noche de Aimar' hasta lograr que se impusiera, no solo a su directo competidor, Cuatro, sino también a La 1 de TVE, que afrontó una dura noche con la caída de la serie 'Barrio Esperanza' en su sexto capítulo.

El espacio de Atresmedia producido en colaboración con Newtral ganó a la comedia social en la franja de estricta competencia (23:10-00:30 horas) con un 8,1% de share frente a un 7,7%. Mucho más destacable fue la ventaja con su rival inmediato, el formato '100% Únicos' con Daniel Guzmán, que sufrió un importante descenso y marcó un débil 3,7%, con 289.000 espectadores, en la cadena secundaria del grupo Mediaset.

Además, 'La noche de Aimar', que también albergó una profunda charla entre Aimar Bretos y la cantante María del Monte, se colocó por encima de la media de La Sexta por primera vez (+1 punto), que fue de un 6,7% en la jornada de este miércoles. También se impuso en casi 2 puntos al acumulado mensual provisional de mayo (5,8%).