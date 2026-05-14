Atronador aplauso, y mucho ruido, con este momento de El Gran Wyoming en 'La Noche de Aimar' en La Sexta

La Sexta ha emitido este miércoles, 13 de mayo, una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. En esta ocasión, El Gran Wyoming y María del Monte se han sentado frente a Aimar Bretos, con el que han charlado sobre diversos aspectos de la vida, y también sobre algunos temas de actualidad.

Para el presentador de 'El Intermedio', uno de los peligros que acechan en estos momentos es el regreso del fascismo. Aimar Bretos quiso saber "en qué grado de 'fascistizacion' se encuentra España". A lo que su invitado contestó con contundencia: "El problema es que, como decía Manuel Vicent, el momento que metes fascismo en las cosas, todo lo es. Es como cuando echas una guindilla súper potente en un guiso, ya todo pica".

"No puedes hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es, porque ya todo es fascismo", añade El Gran Wyoming. Al ser preguntado por la posibilidad de que Santiago Abascal acabe siendo vicepresidente de un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, el comunicador es claro: "Lo decidirá el pueblo soberano, que se llama así en época electoral. El resto del año es un pueblo maltratado".

🗨️ “En el momento que tú metes fascismo en las cosas, todo es fascismo. Es como cuando echas una guindilla súper potente en un guiso, no es el guiso y una guindilla, ya todo pica”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/Tf8UOui0Jf — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 13, 2026

La preocupación de El Gran Wyoming por la Sanidad Pública

Una de sus mayores preocupaciones es la sanidad pública, que está en riesgo por culpa de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de PP y Vox: "No puedo entender cómo el pueblo español, voluntariamente y sin que nadie le presione, está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública, ¡la gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí!", advierte El Gran Wyoming.

Además, cree que la culpa en parte es de los medios de comunicación: "Habría que explicar cada día cuántos cánceres se están curando. La gente no sabe el esfuerzo económico y profesional que hay detrás ni lo que se está consiguiendo en este país". En su opinión, debería existir "un consenso universal indiscutible": "No lo entiendo, es incomprensible. Es una especie de disminución de la capacidad intelectual que me fascina".

"¿Por qué la gente vota a quien está aplicando eso?", le preguntó Aimar Bretos. Según el conductor de 'El Intermedio', "es un gran misterio, indudablemente el voto de la gente de izquierdas es infinitamente más crítico que el de la derecha, que votan por ideología hagan lo que hagan".

Wyoming y la sanidad:



🗨️ “No puedo entender cómo el pueblo español voluntariamente y sin que nadie le presione está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, el sistema de salud pública”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/PtdglPnSsv — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 13, 2026

Esta inapelable intervención de El Gran Wyoming sobre la Sanidad está haciendo muchísimo ruido en redes sociales, con miles de interacciones y comentarios y con un comentario unánime: "Para ponérselo en bucle".

Esto en bucle a todas horas, cada día, en cada hogar, en todos los barrios obreros, para cualquier persona joven, mayor o de mediana edad.



El pilar básico del estado del bienestar: la Sanidad Pública👇🏽 https://t.co/tcIYPE3gKe — Sergio FR🔻 (@SerFdezRu) May 13, 2026

#LaNochedeAimar No puedo añadir ni una coma a lo que está diciendo Wyoming sobre la sanidad pública. Ni una. Mi padre murió de cáncer con 40 años. Yo tenia 14 y era el mayor de 4 hermanos.



La sanidad pública es innegociable. — Juan Carroza (@Juan_Carroza) May 13, 2026

La mejor reflexión que he escuchado en semanas (o meses) en TV. Escuchen: https://t.co/dDHon2neIg — Paula Hergar (@Paulahergar) May 14, 2026

Esto en bucle https://t.co/QirH3t6nRl — Ramón Morales /❤️ (@RamonMoralesQ) May 14, 2026

Mucha gente hablando así y veríamos la ultraderecha donde estaba 👏👏 https://t.co/hhqLPVitOW — vimay (@mayor_vicente) May 14, 2026

Que ésto se oiga en bucle, subir el volumen y que la ciudadanía tome conciencia. https://t.co/CEBwjqnKHY — Miguel Ángel Padrón Martín (@MiguelA_Padron) May 14, 2026

Esto de wyoming es para verlo en bucle https://t.co/KdY2xrMN3y — Pilar Sánchez Molina (@pilarsnchzmln) May 14, 2026

Lo que nos cuenta el Gran Wyoming cierto es, ya está ocurriendo la #SanidadPública no la están empobreciendo. 🌿🤕🫴👇 https://t.co/0g0qm5iOMr — A A A (@aaansl) May 14, 2026