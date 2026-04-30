La lección de Juan Diego Botto ante Aimar Bretos sobre quienes defienden el franquismo lo dice todo

Aimar Bretos ha estrenado este miércoles en La Sexta 'La Noche de Aimar', donde ha entrevistado a los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. Este último ha reflexionado sobre las dictaduras de España y Argentina, y ha lamentado que algunos quieran volver a esa oscura época.

"Es verdad que Argentina siempre da estas vueltas alrededor del abismo", explica el actor y director. Aunque cree que "siempre hay algo que se puede hacer: Argentina es un país que tiene tantas cosas tan increíbles…". Considera que "es un país que es una trampa, pero por el que merece la pena luchar". Sin embargo, ahora está en manos del ultraderechista Javier Milei, al que Juan Diego Botto tacha de "incompetente".

Sobre el presidente argentino, el actor opina lo siguiente: "Curiosamente, en el económico, que se supone que era su fuerte, es en el que está mostrando ser más incompetente". Y califica de "crueldad" los recortes que ha hecho Milei en cosas como "los fondos para medicamentos contra el cáncer". Además, lamenta que hago vídeos negando "la realidad de la dictadura" argentina, una dictadura que secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer al padre del actor.

"En España sabemos muy bien de esto, porque las extremas derechas viven de la provocación constante", critica Juan Diego Botto que lamenta que en nuestro país "no se hayan hecho los esfuerzos necesarios para explicar lo que fue la dictadura franquista, cómo se alzó con el poder y cómo fueron esos 40 años de represión".

Juan Diego Botto solo pudo conocer a su padre durante sus primeros dos años de vida, luego desapareció. Él también era actor.



👉 Hace poco pudo actuar en el teatro donde se conocieron sus padres: “Para mí fue cerrar un ciclo, fue profundamente conmovedor”. pic.twitter.com/F1hOWqTMXq — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) April 29, 2026

Juan Diego Botto expresa su temor ante el resultado de las próximas elecciones generales

"Tenemos a gente alabando la dictadura desde ámbitos públicos y cargos electos", criticó con dureza el cineasta. A raíz de esto recuerda que "hemos tenido cargos importantes del PP diciendo que era una época de placidez". Además, también lamenta que en España "ha habido centros de campos de concentración y la inmensa mayoría de españoles ignora que lo ha habido". Al ser preguntado por las próximas elecciones generales, que según las encuestas nos darán un gobierno de PP y Vox, Juan Diego Botto hace una reflexión al respecto.

"Mi hija, que tiene 17 años, imagina su futuro trabajando de algo que no ha estudiado y compartiendo piso porque no podría pagarse una casa para ella. Ella pinta un escenario realista pero desolador, eso es lo que me preocupa de las próximas elecciones", asegura. Sobre por qué cree que los jóvenes se acercan cada vez más a la extrema derecha, el actor cree que se debe al "truco de los trileros" que usan algunos partidos para que los ciudadanos piensen que sus problemas son por culpa de la gente de clase más baja.

Juan Diego Botto explica a Aimar Bretos que, "algo que hemos aprendido en los últimos años es que una cosa es el Gobierno y otra el poder": "Hay una especie de poder que se le escapa de las manos al Gobierno porque no controla los resortes del poder, y no estoy exculpando nada". "Las política del Gobierno en el problema de la vivienda han sido inexistentes", sentencia el actor, a modo de crítica.