Paloma del Río opina con firmeza del nuevo programa de Aimar Bretos en La Sexta y pone voz a muchos

Los actores Juan Diego Botto y José Sacristán han sido los primeros entrevistados por Aimar Bretos en 'La Noche de Aimar', que La Sexta ha estrenado este miércoles 29 de abril. Aunque las audiencias han sido discretas, con apenas un 4% de share y 274.000 espectadores, las críticas fueron muy buenas.

'La Noche de Aimar' es un espacio semanal de entrevistas en el que el periodista traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los comunicadores más queridos y reconocidos del panorama actual de nuestro país. Cada semana, Aimar Bretos recibirá a diversos invitados de primer nivel, los que reflexionará sobre distintos aspectos de la vida.

En el programa, el espacio es clave. Por ello, cuenta con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combina para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla. Esto, unido a la forma pausada de realizar las entrevistas, dejando a los invitados expresarse sin interrupciones, ha sido muy aplaudido por la audiencia.

Paloma del Río aplaude el estreno de 'La Noche de Aimar'

Entre las que han alabado el nuevo programa de La Sexta se encuentra la veterana periodista deportiva de RTVE Paloma del Río, quien ha felicitado tanto al presentador como a su productora ejecutiva, Ana Pastor, por la labor desempeñada: "Este programa es un regalo de Aimar Bretos. La entrevista serena, pausada, con contenido, sin estridencias… ¡Cuánto echaba de menos este formato! Gracias porque sois un oasis en medio de tanta tensión", ha escrito la periodista en su cuenta de X, mencionado tanto a Ana Pastor como a la productora Newtral.

Este programa es un regalo de @AimarBretos @Newtral La entrevista serena, pausada, con contenido, sin estridencias..¡Cuánto echaba de menos este formato! Gracias porque sois un oasis en medio de tanta tensión @_anapastor_ https://t.co/yD5QZl69fp — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) April 30, 2026

En este primer programa, Aimar Bretos ha entrevistado a José Sacristán y Juan Diego Botto. Además, el periodista también recibía a la uróloga Blanca Madurga, con quién ha hablado de todo lo relacionado con el pene. En esta parte, el presentador ha contado con la colaboración de Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.

Muchos usuarios de las redes sociales han comentado que 'La Noche de Aimar’ les recordaba a otros programas del pasado como 'Ratones colorados' de Jesús Quintero o 'La noche abierta' de Pedro Ruiz. "Qué maravilla. Televisión de la buena. De la que se echaba de menos. De la que necesitamos", comentaba un tuitero. Mientras que otro aseguraba que "este programa era necesario. Se agradece algo así de pausado y tranquilo, en medio de tanto ruido y tanta rapidez".