Aimar Bretos anuncia la fecha de estreno de su programa 'La noche de Aimar', con dos invitados premium en La Sexta

Tras más de un mes calentando motores para su llegada a La Sexta, Aimar Bretos ha desvelado este jueves en 'El Intermedio' la fecha exacta en la que se producirá su debut en el prime time. El periodista ha adelantado en exclusiva al Gran Wyoming que 'La Noche de Aimar' arrancará sus emisiones el próximo miércoles 29 de abril, desvelando también su plantel de invitados.

Si bien Marc Giró ha sido el primero de los grandes fichajes de este año en incorporarse a la programación de La Sexta con el debut de este martes de 'Cara al show', la llegada del periodista de la Cadena SER tampoco se va a hacer esperar más, pues después de semanas haciendo crecer la expectación por su llegada a Atresmedia, 'El Intermedio' ha ofrecido en exclusiva este jueves su fecha de estreno.

Aimar Bretos llega a La Sexta con 'La noche de Aimar' en la noche del miércoles

"Aimar, me han dicho que tienes una última hora. A ver si van a ser imágenes de Sánchez dándole la paguita en mano a los migrantes mientras dice 'que no se entere de esto Vox", bromeaba el Gran Wyoming para dar paso a Aimar Bretos, que ha conectado en directo con el presentador desde el plató de 'La noche de Aimar' para adelantar el "notición exclusivo" de su llegada al prime time de La Sexta del próximo miércoles 29 de abril.

Que no os engañen, el que nos quita el trabajo es Aimar Bretos, que el tío no para de currar.



📺 El próximo miércoles, 29 de abril, ESTRENO de @LaNochedeAimar



Con Juan Diego Botto y José Sacristán como primeros invitados. pic.twitter.com/hT4EZsls3l — El Intermedio (@El_Intermedio) April 23, 2026

Así, el periodista ha anunciado que arrancarán con su primera emisión a las 23:00 horas con 'El Intermedio' como telonero, contando con "dos invitados premium" con gran baza para su estreno: Juan Diego Botto y José Sacristán. "Pues nada, me parece estupendo, muchas gracias Aimar. Confirmado, no son los extranjeros los que nos quitan los trabajos, es Aimar Bretos que no para de currar", ha bromeado el presentador.

"Va a ser algo sin estridencias, con rigor, que para mí es fundamental", adelantó Aimar Bretos durante una entrevista para El País al pronunciarse sobre su salto a televisión. "No voy a marcar distancia con los entrevistados. Aspiro a que el espectador, en su casa, sienta que he hecho la pregunta que a él le hubiera gustado hacer. Eso, soltarme la melena, lo he aprendido con el tiempo, y creo que lo hago bien", desveló sobre cuál será el tono del formato, enfocado en las entrevistas.