La Justicia condena al programa 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz en RTVE por un rótulo emitido sobre Ayuso

RTVE y su presidente, José Pablo López, y 'Mañaneros 360', el programa que presentan Adela González y Javier Ruiz han sido condenados por un rótulo que se emitió en el magacín matinal el pasado 1 de diciembre sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal de Instancia Nº 72 de Madrid considera que el programa que conducen Adela González y Javier Ruiz en las mañanas de TVE difundió una información "inexacta" e "incompleta" al relacionar las concesiones que realizó el ejecutivo regional al ICAM (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid) con el papel que dicha institución desempeñó en el juicio de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Dáiz Ayuso, en el caso que investigaba al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad", se pudo leer en el rótulo que emitió 'Mañaneros 360' aquel día. Un tema que centró además el debate de la mesa moderada por Javier Ruiz con varios tertulianos manifestándose sobre el asunto.

Tras lo emitido por 'Mañaneros 360', el ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso denunció a RTVE y al programa producido por La Cometa solicitando que rectificaran dicha información. Ahora, la justicia ha dado la razón al gobierno regional de la Comunidad de Madrid en una sentencia a la que ha tenido acceso El Mundo.

Según el acta judicial, 'Mañaneros 360' omitió en su noticia "el motivo" por el que el ejecutivo regional realizó dicha subvención al ICAM, que "es el pago de turno" sosteniendo además que "la omisión de ese dato en la noticia emitida con carácter informativo lleva a considerar acreditada la inexactitud de la misma".

Asimismo, dicho tribunal defiende que el procedimiento judicial "no tiene que establecer la veracidad de los datos aportados, procediendo por ello determinar que la noticia emitida frente a la que se ejerció el derecho de rectificación tenía una finalidad inequívocamente informativa y no de opinión, como alegan los codemandados".

Por su parte, la Comunidad de Madrid considera que la vinculación que se presentó entre el abono de 43 millones de euros al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la denuncia, el juicio y posterior condena al Fiscal General del Estado "no responde a la verdad por cuanto la aportación de este fondo con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid va destinada al pago del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita". En cuanto al centro universitario, la Comunidad de Madrid asegura que "no existe un trato de favor o irregularidad en relación con la citada entidad".

La sentencia del tribunal recoge además que la segunda parte de la información del rótulo, la que hacía referencia a la licencia del ICAM para convertirse en universidad es "incompleta, lo que lleva a la inexactitud, puesto que se omiten datos y se mezcla con otras noticias que pueden llevar al oyente a confusión y, por ello, el derecho de rectificación ejercitado también debe ser estimado en relación con esta segunda parte de la noticia".

RTVE y su presidente tendrán que rectificar

Por todo esto que recoge la sentencia, el Tribunal ha condenado a RTVE y a su presidente, José Pablo López, a rectificar y "transmitir y difundir íntegramente sin comentarios, ni apostillas, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia y con una relevancia semejante a la de la noticia original emitida durante el espacio televisivo Mañaneros el día 1 de diciembre de 2025 y el mismo horario de difusión" la carta que Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, envió al programa para solicitar la "rectificación inmediata" del rótulo anteriormente citado y aclarar por qué la información que aparecía en él era "tendenciosa y no se ajustaba a la realidad".

En dicha misiva, que Miguel Ángel García Martín envió al director del magacín matinal, Pablo del Pozo, se defendía que el proceso para permitir que el ICAM otorgue títulos universitarios comenzó en 2023, mucho antes de que estallara el caso de García Ortiz, y que se había "cumplido escrupulosamente la normativa vigente" para su tramitación. Además, acusaba a cualquiera que quisiera vincular la autorización al ICAM con el papel de la institución en la acusación contra el fiscal de "desinformar y confundir a los ciudadanos".

No obstante, hay que señalar que el programa ya se hizo eco de esta aclaración aquel día a través de su reportero Pablo Collantes. "La Comunidad de Madrid asegura que este es un proceso que se iniciaba en 2023 y que cumple escrupulosamente con la normativa vigente. Por su parte, el Colegio de Abogados asegura que esto ha sido una trayectoria de largo recorrido en informes académicos y que todo está en orden", explicó el periodista.

Sin embargo, a la Comunidad de Madrid esa rectificación no le pareció suficiente y decidió llevar el caso a los juzgados. Y ahora la Justicia ha dado la razón al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aunque cabe recurso de apelación. Pese a ello, RTVE y su presidente han sido condenados también a pagar las costas además de hacer dicha rectificación en 'Mañaneros 360'.