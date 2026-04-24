El público de RTVE dicta sentencia al estreno de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo y hay consenso

RTVE se está volcando esta semana con una programación especial dedicada al problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Y como colofón este jueves ha estrenado 'Se nos ha ido de las manos', un nuevo formato de la productora de 'La Promesa' con Carles Tamayo como presentador.
Tras lanzar el proyecto digital de RTVE Noticias 'Para entrar a vivir' en RTVE Play y de haber estrenado el pasado martes el especial de 'En Portada' con Lorenzo Milá, 'Vivienda: ¿derecho o negocio?' en La 2; La 1 ha apostado por la primera entrega de 'Se nos ha ido de las manos' dedicado también a esta problemática social.
'Se nos ha ido de las manos' es un formato producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, con el propio Carles Tamayo y Ramón Campos como productores ejecutivos, que contará con tres episodios en el prime time de La 1 y que se ha estrenado este jueves tras el especial de 'La petanca del año' en 'La Revuelta'.
El reconocido cineasta y periodista de investigación y su equipo intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. Sus investigaciones no solo informan, sino que también generan impacto social, llegando a provocar consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, Carles Tamayo se ha infiltrado en sectas, ha desenmascarado gurús y ha destapado estafas mediante el uso de cámara oculta y un enfoque inmersivo.
El primer especial sobre la vivienda
El primer capítulo ha analizado cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un ámbito en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. A lo largo de esta entrega ha acudido a ferias inmobiliarias donde ha conocido a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria.
También ha convivido con las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.
La audiencia sentencia el estreno de 'Se nos ha ido de las manos'
Y este primer especial de 'Se nos ha ido de las manos' sobre la vivienda ha generado bastante ruido en redes sociales, donde muchos han aplaudido la apuesta de TVE por un formato así y por contar con alguien del talento de Carles Tamayo en su plantilla de presentadores. Aunque algunos han cuestionado su tardío horario pues ha arrancado en torno a las 23:40 horas.
"Qué jodida joya de programa. Puro cine", destacaba un usuario de X. "Me encanta el nuevo programa de Carles Tamayo. Lástima de horario de emisión", comentaba otro. "Un programa demasiado interesante, para ponerlo a estás horas. Enhorabuena por el programa", apostillaba otro en ese mismo sentido.
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