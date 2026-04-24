El público de RTVE dicta sentencia al estreno de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo y hay consenso

RTVE se está volcando esta semana con una programación especial dedicada al problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Y como colofón este jueves ha estrenado 'Se nos ha ido de las manos', un nuevo formato de la productora de 'La Promesa' con Carles Tamayo como presentador.

Tras lanzar el proyecto digital de RTVE Noticias 'Para entrar a vivir' en RTVE Play y de haber estrenado el pasado martes el especial de 'En Portada' con Lorenzo Milá, 'Vivienda: ¿derecho o negocio?' en La 2; La 1 ha apostado por la primera entrega de 'Se nos ha ido de las manos' dedicado también a esta problemática social.

'Se nos ha ido de las manos' es un formato producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, con el propio Carles Tamayo y Ramón Campos como productores ejecutivos, que contará con tres episodios en el prime time de La 1 y que se ha estrenado este jueves tras el especial de 'La petanca del año' en 'La Revuelta'.

El reconocido cineasta y periodista de investigación y su equipo intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. Sus investigaciones no solo informan, sino que también generan impacto social, llegando a provocar consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, Carles Tamayo se ha infiltrado en sectas, ha desenmascarado gurús y ha destapado estafas mediante el uso de cámara oculta y un enfoque inmersivo.

El primer especial sobre la vivienda

El primer capítulo ha analizado cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un ámbito en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. A lo largo de esta entrega ha acudido a ferias inmobiliarias donde ha conocido a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria.

También ha convivido con las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.

La audiencia sentencia el estreno de 'Se nos ha ido de las manos'

Y este primer especial de 'Se nos ha ido de las manos' sobre la vivienda ha generado bastante ruido en redes sociales, donde muchos han aplaudido la apuesta de TVE por un formato así y por contar con alguien del talento de Carles Tamayo en su plantilla de presentadores. Aunque algunos han cuestionado su tardío horario pues ha arrancado en torno a las 23:40 horas.

"Qué jodida joya de programa. Puro cine", destacaba un usuario de X. "Me encanta el nuevo programa de Carles Tamayo. Lástima de horario de emisión", comentaba otro. "Un programa demasiado interesante, para ponerlo a estás horas. Enhorabuena por el programa", apostillaba otro en ese mismo sentido.

El programa de #TamayoVivienda está siendo una barbaridad. Enhorabuena y no sé cómo cojones no se ha parado esto ya. — Alejandro Alonso🍓 (@alexxistyping) April 23, 2026

Pero que jodida joya de programa es esta? Puro cine 🎬🚬 #TamayoVivienda — Fernando Pastrana (@PastranaFCoach) April 23, 2026

Me encanta el nuevo programa de Carles Tamayo.

Lástima de horario de emisión.#TamayoVivienda — osanitxu 🐾 🇵🇸 (@3VoltesRebeeeel) April 23, 2026

Esto es una fantasía. #TamayoVivienda — Ángel Lioncourt 🏳️‍⚧️ 🐈‍⬛🐈🏳️‍🌈 🍉 (@AngelLestat666) April 23, 2026

#tamayoVivienda este programa es, just a la fusta dónde erradica el problema de la vivienda. @Josepablo_ls qué raro qué estéis dando esto. Me parece de una valentia ,honestidad, verdad que ole vosotros. Gracias, gracias y gracias. Ojalá tooodo el mundo vea. — Isma (@Isma69890408) April 23, 2026

Hoy toca irse a dormir tarde porque estamos viendo #TamayoVivienda. Qué importantes los documentales de @TamayoStuff y cuánto me alegro de que lo hayan puesto en TVE. — María la psicóloga online ✨ (@mariapsiconline) April 23, 2026

El nuevo programa de RTVE con Tamayo está MUY bien, sobre todo por contenido. Y su rollo más personal sin duda funciona.



Pero no deja de ser un programa más de reportajes con un prescriptor potente. No sé hasta qué punto puede ser visto como algo distinto.#TamayoVivienda — Marcos MdP (@MarcosMdP) April 23, 2026

Tenía muchas ganas de ver #TamayoVivienda desde que vi la promo.

No esperaba menos del amigo Tamayo. — ♂ Marcos 🐦 (@ciltocruz) April 23, 2026

#TamayoVivienda

Solo espero que la gente vea este programa y se de cuenta de como funciona la vivienda en este país politicos incompetentes que dan rienda suelta !!!!!! — pieses (@Laaaauuuraa) April 23, 2026

#TamayoVivienda cuidado con este programa xq no Dan ganas de comprar vivienda, dan ganas de comprarse un arma y hacerse un Luigi. Después de este programón la pregunta es que vamos a hacer. A por quién tenemos que ir? Vamos a expropiar. — 𝕡𝕦𝕟𝕜𝕠𝕟𝕒𝕟 (@Punkonan) April 23, 2026

#TamayoVivienda Un programa demasiado interesante, para ponerlo a estás horas.

Enhorabuena por el programa. 👏👏👏👏 — @lanitas2000 (@lanitas2000) April 23, 2026

Joder, es que es sublime. #TamayoVivienda



Es un troll de mucho cuidao el cabron.

Muy grande, Tamayo.



Todavía me acuerdo de la que le lió y cómo destapó la historia del tito Gamboa. — ♂ Marcos 🐦 (@ciltocruz) April 23, 2026

Mucho asco viendo el programa, no por el programa que es muy bueno y necesario, todo el que especula con la vivienda es un hijo de puta, no hay más, gracias por dar visibilidad #TamayoVivienda — JuanK (@Rojoyblancogiro) April 23, 2026

Se me cae el alma a los pies. Es inhumano. Muy buen trabajo, pedazo de reportaje! #TamayoVivienda — Aitziher (@tziba13) April 23, 2026

Está estando bastante bien el programa de #TamayoVivienda, si te quieres radicalizar todavía más — Inma Mu~ (@_makuMu) April 23, 2026

Mi consejo a la ministra de vivienda:

Menos 047 y más ver #TamayoVivienda, porque es una auténtica vergüenza lo que Tamayo esta mostrando. — Sergio López (@sergiolm216) April 23, 2026