'Se nos ha ido de las manos': Cuántos programas tiene el programa documental de RTVE y quién es Carles Tamayo

TVE estrena este jueves 'Se nos ha ido de las manos', un nuevo programa documental dirigido y conducido por Carles Tamayo, justo después del especial de 'La Revuelta' sobre "La petanca del año".

'Se nos ha ido de las manos' toma así el relevo del cine español que ocupó el prime time el pasado jueves y de los dobles programas de 'La Revuelta' que la cadena ha venido emitiendo en el cuarto prime time de la semana tras el fiasco que supuso el último programa presentado por Dani Rovira.

Se trata de un formato producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, con el propio Carles Tamayo y Ramón Campos como productores ejecutivos y que consta de tres episodios que hablarán de temas diversos.

El problema de la vivienda en el primer episodio

El reconocido cineasta y periodista de investigación y su equipo intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. Sus investigaciones no solo informan, sino que también generan impacto social, llegando a provocar consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, Carles Tamayo se ha infiltrado en sectas, ha desenmascarado gurús y ha destapado estafas mediante el uso de cámara oculta y un enfoque inmersivo.

Este nuevo formato analizará temas que, como sociedad, hemos normalizado sin cuestionar, aunque se nos hayan ido de las manos. El primer capítulo analiza cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un sector en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. Acudirá a ferias inmobiliarias donde conocerá a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria.

También conocerá a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.

¿Quién es Carles Tamayo?

Carles Tamayo es un joven youtuber, creador de contenido, periodista de investigación y cineasta que se ha dado a conocer sobre todo gracias a sus trabajos de infiltración en sectas, estafas piramidales y organizaciones cuestionables.

Ha investigado la Iglesia Palmariana, además de estafas como IM Mastery Academy y grupos New Age con supuestas prácticas peligrosas.

Es ganador del Premio Ondas 2024 por la serie documental 'Cómo cazar a un monstruo' (Prime Video) y su estilo se caracteriza por la investigación de campo, el uso de cámara oculta y el periodismo en tiempo real.

En los últimos años además no ha parado de trabajar como colaborador en numerosos programas de televisión como 'Caiga quién caiga' en Telecinco o en 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente en TVE.