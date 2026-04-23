Cristina Pardo sale de La Sexta tras 20 años y se retira de 'Más vale tarde' para presentar un prime time en Antena 3

Movimiento completamente inesperado en Atresmedia. Cristina Pardo abandonará 'Más vale tarde' a final de temporada tras cinco años al frente del programa de las tardes de La Sexta junto a Iñaki López para dar el salto al prime time de Antena 3 con un nuevo programa semanal, tal y como ha avanzado 'Hola' y ha verificado El Televisero.
De esta forma, Cristina Pardo dará el salto al prime time de Antena 3 para reforzar la apuesta de la cadena cadena por los contenidos de actualidad, análisis y también entretenimiento en horario estelar.
Por su parte, Iñaki López se encargará de conducir en solitario 'Más vale tarde' a partir de la próxima temporada pues Cristina Pardo no podrá compatibilizar su nuevo proyecto con el formato de las tardes de La Sexta.
Con una sólida trayectoria, Cristina Pardo asumirá el liderazgo de este nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro para abordar los temas clave de la agenda informativa. El proyecto, actualmente en fase de preproducción, combinará diferentes géneros del ámbito de la actualidad y también el entretenimiento con el personal sello de la presentadora.
Cristina Pardo, de La Sexta a Antena 3
Con este movimiento, Cristina Pardo afianza su carrera en Atresmedia donde se ha consolidado como una de las periodistas más influyentes del panorama audiovisual, destacando por su capacidad para trasladar la actualidad al espectador con claridad y personalidad.
Tras empezar su trayectoria en la Cadena COPE, donde trabajó con Antonio Herrero, Luis Herrero y Federico Jiménez Losantos, fue en 2006 cuando fichó por 'La Sexta Noticias' donde ejerció de reportera y a partir de 2008 cubriendo toda la información del PP.
En 2013 le llegó su gran oportunidad como presentadora sustituta de Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'. En 2017 debutó como presentadora en solitario del programa 'Malas compañías' y ese mismo año se encargó de la cobertura del World Pride junto a Iñaki López en La Sexta. Fue entonces cuando empezó a formar pareja con el vasco tras presentar también las Campanadas de Fin de Año entre 2017 y 2020 y posteriormente con Dani Mateo.
En 2018 pasó a conducir 'Liarla Pardo' en la tarde de los domingos hasta que en 2021 fue seleccionada por La Sexta como nueva presentadora de 'Más vale tarde' junto a Iñaki López en sustitución de Mamen Mendizábal.
Por otro lado, a lo largo de estos años, Cristina Pardo ya se ha dejado ver por Antena 3 como colaboradora habitual de 'El Hormiguero' y como invitada en otros programas como 'Pasapalabra' o 'Improvisando'.
