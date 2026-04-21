'La Voz Kids' calienta motores para su regreso a Antena 3: fecha de estreno, tráiler y nuevo presentador

Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco regresaron este lunes a 'El Hormiguero' con una misión muy especia, desvelar todos los detalles de la nueva edición de 'La Voz Kids', que llegará a Antena 3 el próximo sábado 9 de mayo. Y durante la visita del trío, que conforma el panel de coaches de esta nueva entrega junto a Ana Mena, Pablo Motos aprovechó para mostrar en exclusiva el tráiler de esta nueva temporada.

Si bien a finales de marzo Atresmedia ya lanzó la primera promo del talent musical para dar el pistoletazo de salida a la cuenta atrás de su regreso, no ha sido hasta este lunes 20 de abril cuando el "mágico" tráiler ha visto la luz al completo con motivo de la visita promocional. "Vuelve la magia", anunciaban en el primer spot que confirmaba la participación de Ana Mena.

Así, 'El Hormiguero' ha mostrado en primicia el tráiler de la undécima edición de 'La Voz Kids', que arranca con una audición a ciegas en la que los cuatro coaches viven una experiencia más allá de los sentidos con la voz de una niña al ritmo de 'Somebody you loved' de Lewis Capaldi. Tras sentir el impacto en sus asientos, uno de los coaches termina levitando sobre el escenario.

Con su estreno el 9 de mayo, 'La Voz Kids' llegará a Antena 3 dos semanas después de que este sábado la cadena estrene el primer especial de 'Una fiesta de muerte' dejando en el aire qué emitirá el sábado 2 de mayo. En su regreso, el talent show presentado por Eva González se verá las caras con el cine de La 1, con 'El Blockbuster' en Cuatro, con 'La Sexta Xplica' en La Sexta y previsiblemente con el estreno de 'Hay una cosa que te quiero decir' en Telecinco.

'La Voz Kids' calienta motores antes de su regreso con grandes novedades

Cabe destacar que la décima edición del talent, que tuvo a Lola Índigo, Edurne, Manuel Turizo y David Bisbal en el papel de coaches, brilló durante su paso por Antena 3 consolidándose como el formato líder de las noches del sábado con una media de 13.2% de cuota de pantalla y más de 1 millón de espectadores, alcanzando los 3.2 millones de espectadores únicos, firmando un 17.3% de share en su gran final.

Por otra parte, además del renovado plantel de coaches, el concurso de Antena 3 contará con grandes artistas que los acompañarán durante esta nueva temporada en calidad de asesores. Así, Melody acompañará a Luis Fonsi, Leire Martínez trabajará junto a Edurne, Becky G trabajará codo con codo con Ana Mena y Antoñito Molina formará tándem con Antonio Orozco.

'La Voz Kids' vuelve con importantes novedades en su mecánica, más emoción en cada fase y la incorporación de asesores de primer nivel que acompañarán a los coaches en la búsqueda de la mejor voz infantil del país.

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Y, como gran novedad en esta edición de 'La Voz Kids', El Monaguillo tendrá un papel muy especial: será el gran aliado de los niños, acompañándolos en los momentos previos a salir al escenario, ayudándoles a liberar nervios y aportando cercanía, humor y complicidad en una de las experiencias más importantes de sus vidas. Así, el humorista tomará el relevo de Juanra Bonet, que hasta ahora era el copresentador del formato.