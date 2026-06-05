Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Alba Paul, Aratz o Maica?

por El Televisero

Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto son los nominados de 'Supervivientes 2026' y se enfrentarán a una ceremonia de eliminación que se efectuará el domingo 7 de junio

Nuevos nominados de 'Supervivientes 2026'
Nuevos nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras la dramática expulsión de Claudia Chacón, 'Supervivientes 2026' ha celebrado la última ronda de nominaciones. Un reparto de puntos más decisivo que nunca que ha dejado a tres nuevos expuestos a la próxima eliminación definitiva de la edición, que ya encara su semana final.

Más información

Son Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto, tres grandes protagonistas, y se enfrentarán a una ceremonia de expulsión que se efectuará el próximo domingo 7 de junio en la gala de 'Conexión Honduras'.

Así se han desarrollado las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2026'

  • Alvar Seguí, como líder, ha nominado a Alba Paul
  • Alba Paul ha nominado a Maica
  • José Manuel Soto ha nominado a Maica
  • Maica Benedicto ha nominado a Aratz
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Maica
  • Claudia Chacón, antes de marchar, ha nominado a Aratz

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la próxima eliminación de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! 

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Más Información

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, primer finalista de 'Supervivientes 2026'

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es el primer finalista de 'Supervivientes 2026', que tiene tres duros nominados

Pedro Jiménez
Claudia Chacón es expulsada de 'Supervivientes 2026'

Vuelco en 'Supervivientes': Claudia Chacón paga sus vilezas y es expulsada a las puertas de la gran final

Pedro Jiménez

Últimas noticias