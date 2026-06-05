Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Alba Paul, Aratz o Maica?

Tras la dramática expulsión de Claudia Chacón, 'Supervivientes 2026' ha celebrado la última ronda de nominaciones. Un reparto de puntos más decisivo que nunca que ha dejado a tres nuevos expuestos a la próxima eliminación definitiva de la edición, que ya encara su semana final.

Son Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto, tres grandes protagonistas, y se enfrentarán a una ceremonia de expulsión que se efectuará el próximo domingo 7 de junio en la gala de 'Conexión Honduras'.

Así se han desarrollado las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2026'

Alvar Seguí, como líder, ha nominado a Alba Paul

Alba Paul ha nominado a Maica

José Manuel Soto ha nominado a Maica

Maica Benedicto ha nominado a Aratz

Aratz Lakuntza ha nominado a Maica

Claudia Chacón, antes de marchar, ha nominado a Aratz

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