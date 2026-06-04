'Supervivientes 2026' anuncia la fecha oficial de su gran final, precedida por dos galas decisivas en Telecinco

Telecinco ha confirmado las fechas oficiales de la semifinal y final de 'Supervivientes 2026'. Tras anunciar la puesta en marcha de la recta final hace una semana, Jorge Javier Vázquez ha dado a conocer los planes de la cadena de Mediaset respecto al desenlace del reality.

Cumplidos más de 90 días de concurso, el presentador ha anunciado que la fecha escogida para proclamar al ganador o ganadora de esta edición será el próximo jueves 11 de junio a partir de las 21:45 horas en una gala que acogerá, en palabras de Jorge, los juegos más largos y espectaculares de la historia de finales.

Pero no será la única cita ineludible con 'Supervivientes'. Dentro del calendario de fechas imperdibles, se encuentran dos galas decisivas que precederán a esa gran final del jueves que se celebrará en las instalaciones de Mediaset España en Madrid.

Por un lado, la última entrega de 'Conexión Honduras' de este domingo 7 de junio (22:00 horas), en la que se conocerá la identidad del último expulsado en Honduras y, por lo tanto, se descubrirá el nombre de los cuatro supervivientes que llegarán a España como finalistas.

Y por otro, la entrega del martes, 9 de junio, cuando tendrá lugar la semifinal de 'Supervivientes 2026' a partir de las 23:00 horas. Esta emisión albergará juegos clasificatorios para alzarse con la inmunidad más importante de todas. Los tres que no la consigan quedarán automáticamente nominados. Además, se llevará a cabo el tradicional apagado de la Palapa por parte de María Lamela.

🏝️LA RECTA FINAL DE S|V 2026 en @telecincoes



🗓️Domingo 7: ÚLTIMA EXPULSIÓN y proclamación de finalistas



🗓️Martes 9 : SEMIFINAL con el tradicional apagado de la Palapa



🗓️Jueves 11: GRAN FINAL con los juegos más largos y espectaculares de la historia pic.twitter.com/joXuZ1EUOE — Mediaset España (@mediasetcom) June 4, 2026

Las fechas de la recta final de 'Supervivientes' se han oficializado en una noche clave con el duelo de expulsión titánico entre Maica Benedicto y Claudia Chacón, con el tradicional traslado de los concursantes a Cayo Paloma (el enclave en el que afrontarán los últimos días de aventura), con la última ronda de nominaciones de la temporada y con la proclamación del primer finalista (el líder).