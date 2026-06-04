Ahora sí que sí, la cuenta atrás para la final de 'Supervivientes 2026' ha comenzado. Este jueves, Telecinco vivirá una gala que servirá de antesala para conocer quiénes serán los finalistas de esta edición y quienes lucharán por la victoria.

En la gala que conducirán Jorge Javier Vázquez y María Lamela a partir de las 21:45 horas viviremos una de las expulsiones clave de esta edición pues son Maica Benedicto y Claudia Chacón, dos de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2026' las que se juegan su continuidad en el reality.

Después de que Aratz Lakunza fuera el concursante salvado este martes en 'Tierra de nadie', ahora serán las dos grandes amigas las que luchen por su permanencia. La menos votada por la audiencia tendrá que decir adiós y dejar Honduras a posiblemente una semana de la final.

Antes de dejar la playa, la expulsada participará de forma secreta en la última ronda de nominaciones de la edición otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros. Además, será testigo de su cambio de imagen, marcado también por los cortes de pelo asumidos en la Mesa de las Tentaciones.

Últimas nominaciones y primer finalista, este jueves en 'Supervivientes 2026'

Pero la gala de este jueves estará marcada también por una mudanza sorpresa a Cayo Paloma. Será en este enclave en el que los concursantes vivirán sus últimos días de aventura en Honduras antes de poner rumbo a Madrid para vivir la final del programa.

Por otro lado, los concursantes se enfrentarán a dos nuevas pruebas a lo largo de la noche. Para empezar jugarán a la prueba de recompensa, 'El laberinto del Minotauro', en la que divididos en dos equipos de tres participantes y en dos rondas, los supervivientes tendrán que recuperar una pelota del mar y trasladarla a un gran laberinto flotante. Una vez allí, deberán meterla en el agujero central, usando solo el peso de su cuerpo como balanza. El equipo que antes lo realice ganará la recompensa.

Posteriormente, disputarán la prueba de líder, 'El reto de Cratos', una exigente prueba física que combinará natación, buceo, escalada y equilibrio. El ganador de dicha prueba se colgará el collar de líder y se proclamará directamente en el primer finalista oficial de 'Supervivientes 2026'.

El resto de participantes vivirán después las últimas nominaciones de la edición. Con ello, todo apunta a que los planes de Telecinco pasan por ofrecer la gran final del reality el próximo jueves 11 de junio.