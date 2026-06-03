Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvada de 'Supervivientes 2026': Claudia Chacón o Maica Benedicto?

Tras las nominaciones de la última gala de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto.

Este martes, en la décima entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo la ceremonia de salvación más decisiva, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

El agraciado ha sido Aratz, por lo que Claudia y Maica continúan en la cuerda floja hasta este próximo jueves 4 de junio. La que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será la que abandone para siempre La Palapa en la gala 14 de 'Supervivientes 2026'.

Así las cosas, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026': Claudia Chacón o Maica Benedicto? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!